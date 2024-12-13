Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 25 Triệu

Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Dầu Một, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng doanh nghiệp ("KHDN") thuộc phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao
Quản lý, chăm sóc, phát triển danh mục khách hàng
Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHDN
Tham gia công tác đào tạo
Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm KHDN/ Giám đốc KHDN/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm KHDN/ Giám đốc KHDN/ Giám đốc Chi nhánh tùy theo mô hình hoạt động của Chi nhánh, Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc tương đương.
Có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng, thị trường hoặc các vị trí tương đương.
Giao tiếp tốt

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện như Bảo hiểm sức khỏe, cơm trưa 40k/ngày, phụ cấp đi lại, điện thoại, PC Trang điểm, tổng cộng khoảng 1.500.000VNĐ (thay đổi theo tùy thời kỳ)
Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc.
Ưu tiên ứng viên nhận việc sớm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

