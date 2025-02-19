Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
- Hà Nội: Ha Noi
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thẩm định thực tế khách hàng:
- Tham gia thẩm định trực tiếp khách hàng/ thực địa cơ sở sản xuất kinh doanh cùng ĐVKD.
- Đánh giá sơ bộ về tình hình hoạt động kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh của khách hàng.
- Phỏng vấn chuyên sâu khách hàng để khai thác thông tin liên quan trong quá trình thẩm định.
- Đưa ra quan điểm đánh giá tình hình thẩm định thực tế có phù hợp với hồ sơ cung cấp hay không.
- Phát hiện những điểm KEY đối với HĐKD/ phương án KD/ phương án cấp tín dụng/ TSBĐ của Khách hàng.
2. Thẩm định trên hồ sơ ĐVKD cung cấp:
- Phản hồi thông tin cho đơn vị kinh doanh trong thời gian cam kết về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng.
- Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các qui trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định:
- Đánh giá rủi ro và sự ảnh hưởng đến khoản cấp tín dụng
- Tư vấn các biện pháp giảm thiểu rủi ro.
- Tham chiếu các điều kiện HĐTD đã từng phê duyệt cho những khách hàng tương tự.
- Tham chiếu các văn bản quy định có liên quan của Pháp luật và VPBank để đưa ra đề xuất phù hợp.
3. Hoàn thành Báo cáo tái thẩm định:
Đưa ra báo cáo Tái thẩm định độc lập/khách quan:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VPBank Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPBank
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
