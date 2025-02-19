Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Thẩm định thực tế khách hàng:

- Tham gia thẩm định trực tiếp khách hàng/ thực địa cơ sở sản xuất kinh doanh cùng ĐVKD.

- Đánh giá sơ bộ về tình hình hoạt động kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh của khách hàng.

- Phỏng vấn chuyên sâu khách hàng để khai thác thông tin liên quan trong quá trình thẩm định.

- Đưa ra quan điểm đánh giá tình hình thẩm định thực tế có phù hợp với hồ sơ cung cấp hay không.

- Phát hiện những điểm KEY đối với HĐKD/ phương án KD/ phương án cấp tín dụng/ TSBĐ của Khách hàng.

2. Thẩm định trên hồ sơ ĐVKD cung cấp:

- Phản hồi thông tin cho đơn vị kinh doanh trong thời gian cam kết về các yêu cầu bổ sung thêm thông tin hồ sơ tín dụng.

- Thực hiện tái thẩm định hồ sơ theo các qui trình nghiệp vụ trong công tác tái thẩm định:

- Đánh giá rủi ro và sự ảnh hưởng đến khoản cấp tín dụng

- Tư vấn các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

- Tham chiếu các điều kiện HĐTD đã từng phê duyệt cho những khách hàng tương tự.

- Tham chiếu các văn bản quy định có liên quan của Pháp luật và VPBank để đưa ra đề xuất phù hợp.

3. Hoàn thành Báo cáo tái thẩm định:

Đưa ra báo cáo Tái thẩm định độc lập/khách quan: