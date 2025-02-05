Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Giám sát và tổ chức đội Phát Triển Khách Hàng F&B

- Tìm kiếm khách hàng mới, lên kế hoạch giới thiệu chào bán các sản phẩm về hóa chất và dụng cụ vệ sinh.

- Tiếp cận khách hàng tiềm năng qua điện thoại/email/gặp gỡ trực tiếp/khảo sát thực tế/lên kế hoạch demo (khi cần)/đánh giá kết quả/giải quyết yêu cầu khách hàng/chốt hợp đồng, theo dõi công nợ.

- Chăm sóc và quản lý các khách hàng được công ty phân công.

- Lập kế hoạch doanh số và báo cáo hàng tháng.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Quyền lợi:

- Thu nhập : 12-16 tr ++ / tháng (Cạnh tranh theo năng lực) + Hoa hồng từ 3-8%

- Được tham gia chế độ bảo hiểm BHXH (Full lương), Lương 13, thưởng Lễ, du lịch hằng năm...

- Môi trường thân thiện, sếp lắng nghe – hỗ trợ và sẵn sàng đào tạo kiến thức cho bạn, đồng nghiệp thân thiện hợp tác, cơ hội phát triển bản thân.

- Được cung cấp công cụ cần thiết để làm việc.

- Được phát huy năng lực bản thân và bày tỏ các ý kiến để cải thiện công việc, cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NCL (Á CHÂU)

