Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,500 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Mức lương
1,200 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Brand Collection Development
• Brand collection Portfolio & Roadmap planning: Hỗ trợ Brand Manager lập kế hoạch chi tiết để phát triển và cải tiến các Bộ Sưu Tập trang sức chiến lược trong năm.
• Market research & phân tích dữ liệu nhằm tìm kiếm Insight thị trường, thị hiếu khách hàng & Cơ hội kinh doanh mới.
• New Product Development Định hướng, phát triển và quản lý vận hành quy trình từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện.
+ Xây dựng Collection Brief định hướng phát triển Sáng tạo mang câu chuyện Thương hiệu.
+ Quản lý quy trình phát triển SP từ: Thiết kế (Creative, 2D, 3D) để phát thảo ý tưởng và câu chuyện sản phẩm; R&D nghiên cứu ứng dụng Công nghệ SX, vật liệu mới; sản xuất Sample và Mass Production.
+ Visual Merchandise, Packaging.
+ Pricing, Retail Sale Policy.
• Mass Production:
+ Phối hợp Cung ứng: Dự báo & lập Kế hoạch sản xuất mass & dự trù Nguyên vật liệu.
+ Đặt hàng & theo dõi tiến độ sản phẩm ra hàng hệ thống bán lẻ.
2. Collection Marketing

Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu - Phường 03

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-khach-hang-ca-nhan-thu-nhap-1-200-1-500-thang-tai-ho-chi-minh-job312521
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 02/10/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 02/10/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SOUMAKI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 25 - 45 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI-CHI NHÁNH GIA ĐỊNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI-CHI NHÁNH GIA ĐỊNH Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm