Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,500 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Brand Collection Development

• Brand collection Portfolio & Roadmap planning: Hỗ trợ Brand Manager lập kế hoạch chi tiết để phát triển và cải tiến các Bộ Sưu Tập trang sức chiến lược trong năm.

• Market research & phân tích dữ liệu nhằm tìm kiếm Insight thị trường, thị hiếu khách hàng & Cơ hội kinh doanh mới.

• New Product Development Định hướng, phát triển và quản lý vận hành quy trình từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện.

+ Xây dựng Collection Brief định hướng phát triển Sáng tạo mang câu chuyện Thương hiệu.

+ Quản lý quy trình phát triển SP từ: Thiết kế (Creative, 2D, 3D) để phát thảo ý tưởng và câu chuyện sản phẩm; R&D nghiên cứu ứng dụng Công nghệ SX, vật liệu mới; sản xuất Sample và Mass Production.

+ Visual Merchandise, Packaging.

+ Pricing, Retail Sale Policy.

• Mass Production:

+ Phối hợp Cung ứng: Dự báo & lập Kế hoạch sản xuất mass & dự trù Nguyên vật liệu.

+ Đặt hàng & theo dõi tiến độ sản phẩm ra hàng hệ thống bán lẻ.

2. Collection Marketing