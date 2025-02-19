Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Brand Collection Development
• Brand collection Portfolio & Roadmap planning: Hỗ trợ Brand Manager lập kế hoạch chi tiết để phát triển và cải tiến các Bộ Sưu Tập trang sức chiến lược trong năm.
• Market research & phân tích dữ liệu nhằm tìm kiếm Insight thị trường, thị hiếu khách hàng & Cơ hội kinh doanh mới.
• New Product Development Định hướng, phát triển và quản lý vận hành quy trình từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện.
+ Xây dựng Collection Brief định hướng phát triển Sáng tạo mang câu chuyện Thương hiệu.
+ Quản lý quy trình phát triển SP từ: Thiết kế (Creative, 2D, 3D) để phát thảo ý tưởng và câu chuyện sản phẩm; R&D nghiên cứu ứng dụng Công nghệ SX, vật liệu mới; sản xuất Sample và Mass Production.
+ Visual Merchandise, Packaging.
+ Pricing, Retail Sale Policy.
• Mass Production:
+ Phối hợp Cung ứng: Dự báo & lập Kế hoạch sản xuất mass & dự trù Nguyên vật liệu.
+ Đặt hàng & theo dõi tiến độ sản phẩm ra hàng hệ thống bán lẻ.
2. Collection Marketing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
