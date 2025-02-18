Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tổng hợp tình hình kinh doanh của các Ngân hàng trên thị trường, đề xuất các phương án điều chỉnh, cải tiến các nội dung liên quan đến tín dụng cá nhân (Sản phẩm, lãi suất, phí...).

- Ghi nhận, tổng hợp các trường hợp rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai sản phẩm, quy trình, quy định liên quan đến tín dụng cá nhân.

- Rà soát, tổng hợp danh mục Khách hàng vay, danh mục nợ theo sản phẩm phân công quản lý.

- Xây dựng và quản lý các điều kiện, các đặc tính của sản phẩm, chương trình trên hệ thống công nghệ thông tin.

- Tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc của Khu vực/Trung tâm kinh doanh... qua đó báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh hoặc những sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ cho Lãnh đạo Phòng, Phó giám đốc Sản phẩm tín dụng để có hướng giải quyết, khắc phục điều chỉnh hoặc hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị đối với mảng tín dụng cá nhân

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cấp có thẩm quyền.