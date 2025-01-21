Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Techcombank
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Techcombank

Mức lương
1,000 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD

- Quản lý, chăm sóc danh mục khoảng 150-180 KHƯT được giao định kỳ & đánh giá được hiệu quả danh mục khách hàng.
- Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng sẵn có để khai thác, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.
- Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá các sản phẩm/dịch vụ KH đang sử dụng để am hiểu toàn diện nhu cầu tài chính của KH.
- Tư vấn các sản phẩm dành cho đối tượng KHƯT bao gồm: tiết kiệm, tín dụng, sản phẩm đầu tư, bảo hiểm, thẻ tín dụng,...
- Liên tục cập nhật cho KH các tính năng mới, lợi ích mới của sản phẩm dịch vụ khách hàng đang sử dụng, các chính sách, quy định có tác động đến tài sản KH và thông tin thay đổi theo xu thế thị trường.
- Ghi nhận & phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho KHƯT.

Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan....
- Có ít nhất 3 năm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bất động sản hàng hiệu, ở các vị trí bán hàng các sản phẩm tín dụng, phi tín dụng (bảo hiểm, SP đầu tư). UV cần có kinh nghiệm quản lý và chăm sóc tệp Khách hàng ưu tiên từ 1-2 năm trở lên hoặc ở vị trí tương đương.

Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Techcombank

Techcombank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office: 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

