Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,500 USD

- Quản lý, chăm sóc danh mục khoảng 150-180 KHƯT được giao định kỳ & đánh giá được hiệu quả danh mục khách hàng.

- Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng quan hệ từ tệp khách hàng sẵn có để khai thác, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

- Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá các sản phẩm/dịch vụ KH đang sử dụng để am hiểu toàn diện nhu cầu tài chính của KH.

- Tư vấn các sản phẩm dành cho đối tượng KHƯT bao gồm: tiết kiệm, tín dụng, sản phẩm đầu tư, bảo hiểm, thẻ tín dụng,...

- Liên tục cập nhật cho KH các tính năng mới, lợi ích mới của sản phẩm dịch vụ khách hàng đang sử dụng, các chính sách, quy định có tác động đến tài sản KH và thông tin thay đổi theo xu thế thị trường.

- Ghi nhận & phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho KHƯT.