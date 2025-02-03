Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Chi Nhánh Long An - Công Ty TNHH VNB Factory làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Công ty TNHH VNB Factory - là công ty Sản xuất - xuất khẩu quốc tế.

Chúng tôi chuyên sản xuất các mô hình trang trí cảnh quan cao cấp, Với kinh nghiệm 12 năm hoạt động, chúng tôi tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực này tại thị trường Nga, Thị trường Châu Âu và Mỹ. Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện mục tiêu mở rộng kinh doanh trong thị trường Việt Nam và các nước trên toàn thế giới nói chung.

Mô tả công việc:

Chúng tôi đang tìm kiếm Quản lý kinh doanh năng động, thành thạo tiếng Anh, để gia nhập đội ngũ thân thiện và chuyên nghiệp của chúng tôi.

Nhiệm vụ chính:

o Quản lý cấp cao phát triển kinh doanh mặt hàng trang trí tiêu chuẩn Châu Âu cao cấp, đắt tiền cho các dự án, doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam và mở rộng thị trường quốc tế.

o Nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định tiềm năng cho sản phẩm của thương hiệu.

o Chủ động tìm kiếm, xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác tiềm năng.

o Thực hiện các buổi thuyết trình, giới thiệu sản phẩm tại văn phòng công ty hoặc trực tiếp đến gặp khách hàng, đối tác.

o Chuẩn bị và gửi báo giá, đề xuất hợp tác, hợp đồng thương mại.

o Tổ chức và tham gia các cuộc họp, đàm phán kinh doanh với khách hàng ở cấp lãnh đạo.