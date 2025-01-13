Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 1000 Triệu

1. Xây dựng và duy trì quan hệ với các khách hàng cá nhân tiềm năng.

2. Đưa các sản phẩm của Woori Bank đến với khách hàng người Việt Nam với tư cách là một chuyên viên quản lý trong việc xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ với khách hàng cá nhân.

3. Đánh giá khả năng tài chính và tài sản thế chấp của khách hàng.

4. Chuẩn bị hồ sơ đề xuất khoản vay theo yêu cầu và mục đích vay của khách hàng, tạo yêu cầu đến bộ phận thẩm định chuyên môn.

5. Tuân theo các tiêu chuẩn và chính sách tín dụng của ngân hàng và quy định pháp luật hiện hành.

6. Hoàn thành các chỉ tiêu được giao đối với vị trí chuyên viên QHKH cá nhân.

7. Hoàn thành các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám Đốc chi nhánh và khối hỗ trợ khách hàng cá nhân.