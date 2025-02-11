Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nhận diện cơ hội và mở điểm bán mới/khách hàng mới trong khu vực được phân công, bao gồm:
- Nhận diện cơ hội, mở rộng, phát triển điểm bán mới và ký kết thỏa thuận phát triển khách hàng phù hợp với chính sách CDA, tập trung kênh nhà hàng, canteen, hotel 4-5*, vũ trường, karaoke, khu vui chơi trong Trung tâm thương mại,
- Phối hợp, hướng dẫn, huấn luyện AFH DCR Hunting nhận diện cơ hội và mở mới khách hàng trong tệp và khu vực được giao
- Phối hợp với NPP & TT Team để thống nhất điều khoản công nợ, thanh toán & giao hàng trong hợp đồng với KH
2. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong khu vực phụ trách
- Viếng thăm hoặc điện thoại khách hàng AFH
- Đàm phán và tái ký hợp đồng AFH đúng hạn
- Đảm bảo thực thi các thỏa thuận trong hợp đồng.
- Giới thiệu, thực hiện chương trình khuyến mãi và phát triển bán hàng (NPD, Hero SKU, Food Combo, Cross Promotion,...)
(*) Đối với khách hàng mới ký trong 2 tháng đầu tiên, nhân viên chịu trách nhiệm thêm:
- Lấy đơn hàng, đảm bảo giao hàng đầy đủ và thực hiện chương trình khuyến mãi tại điểm bán
- Duy trì viếng thăm và bán hàng theo lịch trong thời gian được yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
