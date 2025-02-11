Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Fastboy Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 400 USD

- Hướng dẫn triển khai phần mềm cho khách hàng.

- Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và tính năng của sản phẩm.

- Kiểm tra xác nhận lỗi, báo cáo và tìm hướng xử lý.

- Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về dịch vụ kỹ thuật.

- Ghi nhận ý kiến đóng góp của khách hàng.

- Hỗ trợ các bộ phận khác về mặt kỹ thuật.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

- Tổng kết và làm báo cáo các số liệu liên quan đến công việc.

- Nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp trên.