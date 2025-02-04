Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân SAPP Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

SAPP Academy
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
SAPP Academy

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại SAPP Academy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2A Lương Hữu Khánh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

● Sản xuất bài viết, video, infographics và nội dung đa dạng hỗ trợ học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp.
● Biên tập, quản lý nội dung trên mạng xã hội, website và nhóm cộng đồng trực tuyến.
● Tạo nội dung kết nối cộng đồng như mentorship stories, career coaching, học viên điển hình, chuyên đề thực tế.
● Đảm bảo nội dung thể hiện sự chuyên nghiệp, uy tín và giá trị của SAPP.
● Thu thập, phân tích phản hồi từ học viên để cải tiến nội dung.
● Thực hiện báo cáo tiến độ cùng kết quả công việc định kỳ; phối hợp với bộ phận khác, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp đại học ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Ngôn ngữ Anh hoặc lĩnh vực liên quan.
● Có 6 tháng - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí content marketing, quản lý nội dung hoặc quản lý cộng đồng.
● Có khả năng viết nội dung đa dạng (long-form, short-form), tối ưu hóa theo từng nền tảng.
● Có chứng chỉ content marketing/quản lý cộng đồng là lợi thế.
● Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển kỹ năng học thuật.
● Có sự hiểu biết về marketing, content marketing và xu hướng học tập, thi cử, phát triển nghề nghiệp.

Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SAPP Academy

SAPP Academy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20B, Ngõ 37, Phố Đại Đồng - Phường Thanh Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

