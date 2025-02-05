Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Sacombank – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 2,200 USD

Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn (TT.KHDNL) – Khối Doanh nghiệp Sacombank mong muốn tìm kiếm các ứng viên phù hợp và có kinh nghiệm quản lý và phát triển Khách hàng Doanh nghiệp lớn và FDI, với trách nhiệm chính như sau:

Khách hàng Doanh nghiệp lớn và FDI,

1. Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh của hệ khách hàng doanh nghiệp theo phân khúc khách hàng của TT.KHDNL quản lý: Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh được giao từ cấp quản lý và triển khai các giải pháp đến từng khách hàng/nhóm khách hàng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh được giao.

Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh của hệ khách hàng doanh nghiệp theo phân khúc khách hàng của TT.KHDNL quản lý:

2. Độc lập hoặc phối hợp với các KV/CN/PGD triển khai tiếp thị, thu thập hồ sơ, đề xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng và hệ sinh thái của khách hàng, đề xuất các giải pháp giao dịch tài chính tổng thể đối với khách hàng (bao gồm cả giải pháp về tín dụng).

2.

Độc lập hoặc phối hợp với các KV/CN/PGD

3. Đầu mối quản lý và chăm sóc đối tác liên kết và chịu trách nhiệm chính hiệu quả hợp tác theo danh mục đối tác được phân công: Phân tích, đề xuất ký kết các hợp đồng hợp tác/liên kết xuất phát từ đối tượng khách hàng do Trung tâm quản lý. Phối hợp các ĐV.NVNH xây dựng các giải pháp liên kết theo từng đối tượng khách hàng cụ thể.

3.

Đầu mối quản lý và chăm sóc đối tác liên kết và chịu trách nhiệm chính hiệu quả hợp tác theo danh mục đối tác được phân công:

4. Quản lý mối quan hệ khách hàng: Phối hợp các CN/PGD tối ưu hóa khả năng kết nối khách hàng, từ đó gia tăng khả năng khai thác chiều sâu đối với từng khách hàng/nhóm khách hàng. Phối hợp với các Đơn vị liên quan (Khối Doanh nghiệp, KV/CN/PGD) nhằm đảm bảo công tác chăm sóc khách hàng phù hợp theo quy định/mô hình kinh doanh/bán hàng của Sacombank trong từng thời kỳ.

4.

Quản lý mối quan hệ khách hàng: