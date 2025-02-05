Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Sacombank – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 2,200 USD

Sacombank – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Sacombank – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Mức lương
1,200 - 2,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 266

- 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp lớn (TT.KHDNL) – Khối Doanh nghiệp Sacombank mong muốn tìm kiếm các ứng viên phù hợp và có kinh nghiệm quản lý và phát triển Khách hàng Doanh nghiệp lớn và FDI, với trách nhiệm chính như sau:
1. Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh của hệ khách hàng doanh nghiệp theo phân khúc khách hàng của TT.KHDNL quản lý: Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh được giao từ cấp quản lý và triển khai các giải pháp đến từng khách hàng/nhóm khách hàng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh được giao.
2. Độc lập hoặc phối hợp với các KV/CN/PGD triển khai tiếp thị, thu thập hồ sơ, đề xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng và hệ sinh thái của khách hàng, đề xuất các giải pháp giao dịch tài chính tổng thể đối với khách hàng (bao gồm cả giải pháp về tín dụng).
3. Đầu mối quản lý và chăm sóc đối tác liên kết và chịu trách nhiệm chính hiệu quả hợp tác theo danh mục đối tác được phân công: Phân tích, đề xuất ký kết các hợp đồng hợp tác/liên kết xuất phát từ đối tượng khách hàng do Trung tâm quản lý. Phối hợp các ĐV.NVNH xây dựng các giải pháp liên kết theo từng đối tượng khách hàng cụ thể.
4. Quản lý mối quan hệ khách hàng: Phối hợp các CN/PGD tối ưu hóa khả năng kết nối khách hàng, từ đó gia tăng khả năng khai thác chiều sâu đối với từng khách hàng/nhóm khách hàng. Phối hợp với các Đơn vị liên quan (Khối Doanh nghiệp, KV/CN/PGD) nhằm đảm bảo công tác chăm sóc khách hàng phù hợp theo quy định/mô hình kinh doanh/bán hàng của Sacombank trong từng thời kỳ.
Quản lý mối quan hệ khách hàng:

Với Mức Lương 1,200 - 2,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Sacombank – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sacombank – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sacombank – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

