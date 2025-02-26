Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Delasól - Kênh Kinh Doanh Sunlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 168 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Delasól - Kênh Kinh Doanh Sunlife
- Hà Nội: 89 Nguyen Dinh Thi Street, Tay Ho District, Ha Noi City
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Từ 168 Triệu
50% TƯ VẤN TÀI CHÍNH
• Cung cấp và hỗ trợ các giải pháp tài chính chuyên nghiệp cho khách hàng
• Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
• Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng và đóng góp vào kết quả chung của công ty để đạt được mục tiêu doanh số đã định trước
30% DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
• Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và trải nghiệm cao cấp nhất
• Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng và đội ngũ đồng nghiệp để cung cấp các dịch vụ và giải pháp tài chính kịp thời cho khách hàng
• Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết một cách chính xác nhất để đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định của công ty và quy định của pháp luật.
10% XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
• Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty trên tất cả các kênh mạng xã hội một cách chuyên nghiệp
10% HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
Với Mức Lương Từ 168 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Delasól - Kênh Kinh Doanh Sunlife Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Delasól - Kênh Kinh Doanh Sunlife
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
