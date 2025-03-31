Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 950 USD

- Thực hiện công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng thuộc đối tượng KHDN (SME & Corporate Banking) theo định hướng của VietABank

- Thực hiện kiểm tra và giám sát hoạt động cho vay (trước và sau)

- Thực hiện việc quản lý tín dụng, huy động và dịch vụ cung cấp cho khách hàng

- Phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại, bán các sản phẩm dịch của khách hàng doanh nghiệp (tín dụng, tài trợ thương mại, thu phí dịch vụ,...)

- Đề xuất chính sách khách hàng doanh nghiệp dựa trên nhu cầu hiện tại và đánh giá khách hàng tiềm năng trên địa bàn

- Trực tiếp thẩm định và đánh giá khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về nội dung các tờ trình tín dụng khách hàng doanh nghiệp đã thực hiện.

- Tham gia triển khai các chương trình quảng bá sản phẩm dịch vụ.

► TỈNH/THÀNH PHỐ TUYỂN DỤNG: Bạc Liêu, Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nội, Quảng Ninh, Quy Nhơn, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng

- Ứng viên được ưu tiên tuyển dụng vào các CN/PGD thuận tiện nhất với nơi ở hiện tại.