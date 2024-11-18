Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty TNHH Hansoll Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Hansoll Vina
- Bình Dương:
- Số 6,KCN Sóng Thần 1,Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Ensure Quality Assurance during every step of the production process
+ Checking production process take appreciate corrective an identified problems
+ Attend the buyer inspector
+ Follow and control the information before shipping
+ Training QA/QC team
Education : College, University
Major: Garment Technology
Experience: at least 1 year or above
-Proactive
-Teamwork
-Friendly
-English: Communication
-Working under high pressure
Company Benefits
Enjoying the rights as the State’s regulation
Increasing salary on annual year
Salary 13th Bonus
Active environment
Have lunch at the company
Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Dệt may / Da giày / Thời trang, Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Hansoll Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hansoll Vina
