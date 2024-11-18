Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty TNHH Hansoll Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty TNHH Hansoll Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Hansoll Vina
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH Hansoll Vina

Quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Hansoll Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 6,KCN Sóng Thần 1,Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Ensure Quality Assurance during every step of the production process
+ Checking production process take appreciate corrective an identified problems
+ Attend the buyer inspector
+ Follow and control the information before shipping
+ Training QA/QC team
Education : College, University
Major: Garment Technology
Experience: at least 1 year or above
-Proactive
-Teamwork
-Friendly
-English: Communication
-Working under high pressure
Company Benefits
Enjoying the rights as the State’s regulation
Increasing salary on annual year
Salary 13th Bonus
Active environment
Have lunch at the company
Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Dệt may / Da giày / Thời trang, Quản lý chất lượng (QA/QC)
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Hansoll Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hansoll Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hansoll Vina

Công Ty TNHH Hansoll Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Đường 6, H. Dĩ An,Bình Dương

