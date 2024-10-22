Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP
- Thái Nguyên: Phú Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm do Danko Group phát triển và các công việc liên quan đến sản phẩm, thương hiệu. (Hiện tại có rất nhiều sản phẩm mới triển khai)
Phối hợp đội nhóm triển khai các hoạt động marketing (online/offline) nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Telesale data khách hàng do công ty cung cấp
Tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho một chuyên viên tư vấn
Thực tập tư vấn trực tiếp cùng với các Best Saler của công ty.
Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm do Danko Group phát triển và các công việc liên quan đến sản phẩm, thương hiệu. (Hiện tại có rất nhiều sản phẩm mới triển khai)
Phối hợp đội nhóm triển khai các hoạt động marketing (online/offline) nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Telesale data khách hàng do công ty cung cấp
Tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho một chuyên viên tư vấn
Thực tập tư vấn trực tiếp cùng với các Best Saler của công ty.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tìm kiếm những chuyên viên kinh doanh bất động sản đam mê kiếm tiền, năng động, nhiệt huyết tại Thái Nguyên!
Không yêu cầu kinh nghiệm. Chấp nhận sinh viên mới ra trường có ĐAM MÊ KIẾM TIỀN và TỐ CHẤT KINH DOANH.
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt.
Chăm chỉ, thật thà, đam mê
Máu lửa, nhiệt huyết, không ngại khó khăn vất vả
Đam mê tiền & muốn kiếm thật nhiều tiền
Dám thay đổi bản thân để học hỏi cái mới, sẵn sàng thử thách
Chịu được áp lực, không bao giờ bỏ cuộc
Có máy tính, phương tiện đi lại.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn: Lương cứng + hoa hồng cao nhất thị trường. Nhiều nhân sự phát triển nhanh đã từng thu nhập được đến 200 triệu/tháng
Thưởng: Thưởng dự án, thưởng thành tích, thưởng các ngày lễ, tết, ......
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao. Cầm tay chỉ việc đến khi làm được.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện: có cơ hội đầu tư các dự án BĐS cùng cty, thưởng các danh hiệu thi đua, được hòa mình vào các hoạt động của công ty
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân nhanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI