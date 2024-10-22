Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 5 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Phú Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm do Danko Group phát triển và các công việc liên quan đến sản phẩm, thương hiệu. (Hiện tại có rất nhiều sản phẩm mới triển khai) Phối hợp đội nhóm triển khai các hoạt động marketing (online/offline) nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng. Telesale data khách hàng do công ty cung cấp Tham gia các khóa học đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho một chuyên viên tư vấn Thực tập tư vấn trực tiếp cùng với các Best Saler của công ty.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tìm kiếm những chuyên viên kinh doanh bất động sản đam mê kiếm tiền, năng động, nhiệt huyết tại Thái Nguyên! Không yêu cầu kinh nghiệm. Chấp nhận sinh viên mới ra trường có ĐAM MÊ KIẾM TIỀN và TỐ CHẤT KINH DOANH. Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt. Chăm chỉ, thật thà, đam mê Máu lửa, nhiệt huyết, không ngại khó khăn vất vả Đam mê tiền & muốn kiếm thật nhiều tiền Dám thay đổi bản thân để học hỏi cái mới, sẵn sàng thử thách Chịu được áp lực, không bao giờ bỏ cuộc Có máy tính, phương tiện đi lại.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: Lương cứng + hoa hồng cao nhất thị trường. Nhiều nhân sự phát triển nhanh đã từng thu nhập được đến 200 triệu/tháng Thưởng: Thưởng dự án, thưởng thành tích, thưởng các ngày lễ, tết, ...... Chưa có kinh nghiệm được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao. Cầm tay chỉ việc đến khi làm được. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện: có cơ hội đầu tư các dự án BĐS cùng cty, thưởng các danh hiệu thi đua, được hòa mình vào các hoạt động của công ty Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân nhanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANKO GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: PHƯỜNG CHÙA HANG, TP THÁI NGUYÊN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

