Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LINKRAD làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LINKRAD
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LINKRAD

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LINKRAD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Lô 42

- 43 Trịnh Kiểm, P Đông Vệ, TP Thanh Hoá, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường tại khu vực Công ty đang đặt Trung tâm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, doanh số...hàng tuần/tháng.
Thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng. Khai thác thị trường kinh doanh trên data khách hàng có sẵn & mở rộng tìm kiếm khách hàng mới.
Khảo sát thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, đưa ra các đánh giá, giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh doanh. Phân tích thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Tham mưu cho Ban giám đốc các phương án kế hoạch triển khai các chương trình kinh doanh, xúc tiến kinh doanh, chăm sóc khách hàng,... nhằm mở rộng thì trường kinh doanh và thúc đẩy doanh số.
Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing, quảng cáo sản phẩm dịch vụ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.
Báo cáo công việc, lập và thực hiện kế hoạch làm việc để đạt mục tiêu về doanh số..
Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao phó và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nắm vững kiến thức về kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Năng động, nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành Dược phẩm / Y tế / Công nghệ sinh học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LINKRAD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực và hiệu quả công việc.
Thưởng các Ngày lễ, Tết, Chế độ ngày phép,...
Đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo luật lao động.
Chính sách ưu đãi sử dụng các dịch vụ cho bản thân, người thân trong gia đình lên tới 100%.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LINKRAD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LINKRAD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH LINKRAD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6A Phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

