Tuyển Kỹ sư cơ khí TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Phổ Yên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí

- Phân tích yêu cầu thiết kế, lựa chọn công nghệ, định hướng thiết kế.

- Thiết kế ý tưởng.

+ Phân tích chi tiết các yêu cầu và tính năng sản phẩm, đưa ra thiết kế hệ thống, thiết kế ý tưởng, thiết kế các concept.

+ Đánh giá phản hồi thiết kế từ các đơn vị để thống nhất phương án tối ưu nhất.

- Xây dựng tính năng chiến – kỹ thuật của sản phẩm

- Tính toán, thiết kế 3D sản phẩm

+ Tính toán, thiết kế công nghệ cho chi tiết gia công cắt gọt trên máy công cụ, máy CNC

+ Tính toán, thiết kế công nghệ hàn thân khoang, kết cấu khung, dầm cơ sở

+ Tính toán, thiết kế công nghệ cho chi tiết gia công không phoi

+ Tính toán, thiết kế công nghệ gia công tia lửa điện, gia công đặc biệt

+ Tính toán, kiểm bền sơ bộ kết cấu

- Xây dựng bộ hồ sơ thiết kế sản phẩm: Bản vẽ thiết kế sản phẩm, Thuyết minh kỹ thuật, Điều kiện kỹ thuật nghiệm thu, Hướng dẫn sử dụng.

- Thiết kế, xây dựng bộ tài liệu công nghệ sản phẩm:

- Xây dựng phương án công nghệ, mặt bằng công nghệ, trang bị công nghệ, tiến trình công nghệ, quy trình công nghệ phục vụ chế tạo sản phẩm.

- Tham gia cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cập nhật công nghệ mới trong thiết kế và chế tạo.

- Tham gia nhiệm vụ thử nghiệm với các trung tâm trong Viện.

- Xây dựng, đào tạo đội ngũ chuyên môn có trình độ cao trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế sản phẩm cơ khí hàng không

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên các lĩnh vực liên quan, gồm Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy, Kỹ thuật hàng không

- Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực

- Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cơ khí;

- Có hiểu biết về các hệ thống truyền động

- Thành thạo các công cụ thiết kế cơ khí (Autocad, Solidworks, Inventor,...); phần mềm CAM (MasterCam, Heidenhain…)

- Trình độ Tiếng Anh tương đương 650+ TOEIC

- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, ham học hỏi, kỷ luật tốt.

- Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Có đam mê nghiên cứu và muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận, phù hợp với năng lực, trình độ và năng lực, kinh nghiệm ứng viên.

Thưởng lễ Tết, nghỉ dưỡng, phụ cấp hằng năm.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật và quy định tập đoàn: Thưởng các ngày lễ tết 30/4-1/5, 2/9… Bảo hiểm bảo lãnh trực tiếp tại các bệnh viện lớn

Được hưởng 26 ngày nghỉ nguyên lương, bao gồm: 12 ngày nghỉ phép, 11 ngày nghỉ lễ, 03 ngày nghỉ dưỡng trong năm.

Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình công nghệ, máy móc, sản phẩm, tiếp xúc môi trường sản xuất thực tế, được phát triển bản thân.

Có cơ hội làm việc cùng với nhiều chuyên gia, đối tác nước ngoài.

Có cơ hội tuyển dụng sỹ quan, quân nhân Bộ Quốc Phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.