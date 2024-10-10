Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phan Xích Long, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing cho các dự án bất động sản của công ty Quản lý và phát triển nội dung cho website, mạng xã hội và các kênh truyền thông online của công ty Thực hiện các hoạt động SEO để tối ưu hóa hiện diện trực tuyến của công ty Tổ chức và quản lý các sự kiện marketing như triển lãm bất động sản, open house, họp báo ra mắt dự án mới Tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng trong ngành bất động sản Phối hợp với các bộ phận khác như bán hàng, chăm sóc khách hàng để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về marketing và digital marketing Thành thạo các công cụ digital marketing như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Có kỹ năng SEO và tối ưu hóa nội dung cho các kênh truyền thông online Khả năng tổ chức sự kiện và quản lý dự án tốt Kỹ năng nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu Tiếng Anh tốt, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp Có khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Chủ động, nhiệt tình và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số của công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực bất động sản Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng marketing trong ngành bất động sản Được đào tạo chuyên sâu về marketing bất động sản và digital marketing Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.