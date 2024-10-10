Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
- Hồ Chí Minh: Phan Xích Long, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing cho các dự án bất động sản của công ty
Quản lý và phát triển nội dung cho website, mạng xã hội và các kênh truyền thông online của công ty
Thực hiện các hoạt động SEO để tối ưu hóa hiện diện trực tuyến của công ty
Tổ chức và quản lý các sự kiện marketing như triển lãm bất động sản, open house, họp báo ra mắt dự án mới
Tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng trong ngành bất động sản
Phối hợp với các bộ phận khác như bán hàng, chăm sóc khách hàng để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông
Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về marketing và digital marketing
Thành thạo các công cụ digital marketing như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads
Có kỹ năng SEO và tối ưu hóa nội dung cho các kênh truyền thông online
Khả năng tổ chức sự kiện và quản lý dự án tốt
Kỹ năng nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu
Tiếng Anh tốt, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp
Có khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động, nhiệt tình và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực bất động sản
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng marketing trong ngành bất động sản
Được đào tạo chuyên sâu về marketing bất động sản và digital marketing
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
