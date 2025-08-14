Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Park View Residence, số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

1.Triển khai & Tối ưu Digital Performance

Thiết lập và vận hành chiến dịch quảng cáo đa nền tảng (Meta, Google, Zalo, TikTok nếu có).

Phân loại nhóm đối tượng theo giai đoạn hành trình khách hàng (TOFU → BOFU).

Thực hiện A/B Testing về đối tượng, nội dung quảng cáo, CTA, landing page để tối ưu CPL & CVR.

Theo dõi và phân tích các chỉ số: CPM, CTR, CPL, CRV, ROI, ROAS cho từng chiến dịch.

2.Xây dựng & Vận hành Marketing Automation

Sử dụng các nền tảng như Make, HubSpot, GetResponse hoặc tương đương để xây dựng luồng tự động hóa.

Xây dựng chuỗi email nurturing theo từng giai đoạn khách hàng.

Tự động hóa kết nối với CRM, gắn tag phân loại hành vi.

Phối hợp với bộ phận Content để thiết kế nội dung email theo hành trình khách hàng.

3.Đo lường hành vi & Hiệu quả chiến dịch

Cài đặt và giám sát hệ thống tracking: UTM, GA4, Meta Pixel, Event Manager, Tag Manager.

Đo lường hiệu suất tại từng điểm chạm: từ content hub, chatbot, email, page view → form → đặt lịch → chốt deal.

Kết nối dữ liệu giữa Ads – CRM – Automation để đánh giá hiệu quả theo từng kênh và nhóm nội dung.

4.Phối hợp liên phòng ban & Báo cáo

Làm việc chặt chẽ với Content, CRM, Design và đội ngũ Tư vấn Tuyển sinh để tối ưu hành trình khách hàng.

Lập báo cáo định kỳ: chất lượng lead, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu quả remarketing, chi phí/lead & ROI toàn kênh.

Đề xuất giải pháp cải thiện cho từng nhóm khách hàng mục tiêu, từng kênh và từng giai đoạn cao điểm.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Digital Marketing hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital/Performance Marketing, ưu tiên trong ngành EdTech hoặc các ngành tương tự.

Có kinh nghiệm quản lý và tối ưu chiến dịch đa kênh với kết quả đo lường rõ ràng.

Thành thạo các nền tảng quảng cáo (Meta, Google, Zalo, TikTok) và công cụ Marketing Automation (HubSpot, Make, GetResponse…).

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, am hiểu GA4, UTM tracking, Tag Manager.

Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14.000.000 - 17.000.000đ/tháng + Hoa hồng theo doanh thu

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing & Automation.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích sáng tạo.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến nhanh.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Du lịch, team building và các hoạt động gắn kết định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin