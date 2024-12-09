Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Bellsystem24 VietNam
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Mở Thẻ/Khoản Vay
- Không tìm kiếm khách hàng(100% data ngân hàng cung cấp).
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Có lương).
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 4.960.000 - 12.000.000 (Tăng theo Level)
THU NHẬP 10 - 30 TRIỆU/THÁNG
100% lương cơ bản + hoa hồng
- Nghỉ phép theo quy định và 12 ngày nghỉ.
- Nghỉ phép theo quy định và 12 ngày nghỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
