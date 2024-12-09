Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Bellsystem24 VietNam

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Mở Thẻ/Khoản Vay
- Không tìm kiếm khách hàng(100% data ngân hàng cung cấp).
(100% data ngân hàng cung cấp).

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Có lương).

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 4.960.000 - 12.000.000 (Tăng theo Level)
THU NHẬP 10 - 30 TRIỆU/THÁNG
100% lương cơ bản + hoa hồng
- Nghỉ phép theo quy định và 12 ngày nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

