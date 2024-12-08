Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 594 Đường Ba Tháng Hai, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

- Hoàn thành việc kiểm tra và lập chứng từ thanh toán các phòng ban và cơ sở và chuyển chứng từ thanh toán đã phê duyệt đến nhân viên Tài Chính đúng thời hạn quy định.

- Hoàn thành việc ghi nhận chi phí vào các tài khoản kế toán liên quan trên phần mềm trong phạm vi công việc của kế toán thanh toán đúng thời hạn.

- Kiểm tra đối chiếu số dư các tài khoản kế toán chi tiết theo đối tượng chính xác theo báo cáo tháng và năm.

- Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán và hóa đơn chứng từ theo sự phân công của cấp trên chính xác, đảm bảo yêu cầu về thời gian.

- Kê khai hóa đơn thuế GTGT mua vào vào phần mềm đầy đủ và đúng theo quy định

Chi tiết công việc:

- Nhận chứng từ và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ từ người yêu cầu liên quan trực tiếp đến việc thanh toán cho Phòng ban và Cơ sở.

- Kiểm tra chặt chẽ chứng từ thanh toán và chứng từ đính kèm của từng phòng ban và cơ sở, đảm bảo số liệu thật chính xác, tuân thủ quy trình đã ban hành trước khi trình cấp trên phê duyệt thanh toán.

- Lập và trình ký các khoản chi phí phát sinh sau khi đã kiểm tra, đảm bảo tính liên tục và không gây chậm trễ. Chuyển chứng từ cần thanh toán đến nhân viên Tài Chính trước 01 ngày làm việc so với lịch thanh toán Công ty.

- Theo dõi các khoản chi phí còn phải trả, các khoản đã thanh toán trước chi tiết theo từng đối tượng.

- Theo dõi các khoản tạm ứng từ phòng ban và cơ sở, đảm bảo các khoản tạm ứng được hoàn ứng đúng thời gian quy định.

- Theo dõi, kiểm tra đối chiếu, cập nhật vào hệ thống phần mềm các số liệu liên quan đến ngân sách các phòng ban đang quản lý theo thời gian quy định, đảm báo số liệu kế hoạch, thực tế chính xác.

- Kiểm tra chi tiết số dư hàng tuần, hàng tháng các tài khoản thuộc phạm vi kế toán thanh toán theo đối tượng hoặc theo mã phân tích.

- Kê khai hóa đơn thuế GTGT mua vào vào phần mềm đầy đủ và đúng thời gian theo quy định.

- Lưu file chứng từ theo phần hành của mình đúng trình tự quy định về thời gian và nội dung.

- In sổ sách kế toán.

- Đảm nhận các chức năng công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc liên quan

- Có ít nhất từ 3 năm ở vị trí tương tự trở lên

- Sử dụng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản trong công việc

- Chân thật, kỹ lưỡng, nhanh nhẹn, chính xác

- Quản lý công việc hiệu quả. Có kỹ năng sắp xếp, lưu trữ sổ sách, hồ sơ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (08:00 - 17:30)

Cơ hội huấn luyện: Chương trình đào tạo nội bộ.

Phúc lợi:

Phụ cấp khác :

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company

