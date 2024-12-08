Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Xây dựng danh sách KOL/KOC phù hợp với dự án.

Tiếp cận, thương lượng và ký kết hợp đồng với KOL/KOC.

Làm việc với KOL/KOC để sắp xếp lịch trình Livestream.

Theo dõi và hỗ trợ KOL/KOC trong quá trình Livestream.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị nội dung, sản phẩm và kịch bản Livestream.

Thu thập dữ liệu, đánh giá hiệu quả Livestream (doanh số, lượt xem, tương tác...).

Xây dựng mối quan hệ lâu dài với KOL/KOC.

Báo cáo kết quả cho cấp trên và đề xuất cải thiện hiệu quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC hoặc trong lĩnh vực Livestream là một lợi thế.

Tốt, tự tin, có khả năng đàm phán và xử lý tình huống linh hoạt.

Biết quản lý thời gian, lên kế hoạch và làm việc với nhiều đối tác cùng lúc.

Hiểu biết về thị trường KOL/KOC, xu hướng Livestream, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Shopee Live...).

Nhiệt tình, chịu áp lực cao, thích ứng nhanh với thay đổi.

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội làm việc với các KOL/KOC nổi tiếng, mở rộng mối quan hệ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo kỹ năng và kiến thức về KOL/KOC, Livestream và marketing.

Các phúc lợi khác: Bảo hiểm, nghỉ phép, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

