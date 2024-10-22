Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 117

- 119 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CHÍNH:
- Lên kế hoạch và quản lý các hoạt động marketing của thương hiệu, bao gồm: tổ chức sự kiện, hoạt động hoạt náo tại điểm bán, làm việc với KOL/KOC, Tiktoker (hoặc người nổi tiếng khác), thực hiện chương trình khuyến mãi, quà tặng, làm việc trực tiếp với các đối tác trong trung tâm thương mại và cửa hàng. Làm việc với các phòng/ban/bộ phận hoặc đối tác khác có liên quan đến việc tổ chức.
- Lên kế hoạch, phụ trách và trực tiếp quản lý về nội dung bài viết có bao gồm hình ảnh, và giám sát triển khai các hoạt động của Fanpage & Community Page của thương hiệu. Đề xuất sáng tạo các hoạt động cho Community Page.
- Báo cáo và đánh giá hoạt động của các dự án đã thực hiện, và các công việc được giao từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên.
- Kỹ năng diễn đạt tóm tắt và truyền đạt ý tưởng cho các phòng/ban/bộ phận và đối tác có liên quan.
- Kỹ năng và kiến thức lập kế hoạch, lên lịch, viết nội dung cho các bài viết đăng trên các nền tảng social media.
- Kỹ năng kết nối, giao tiếp nội bộ và bên ngoài tốt.
- Có tính sáng tạo, năng nổ, thái độ làm việc tích cực.
- Luôn chủ động tìm giải pháp, chia sẻ và thảo luận cùng cấp trên trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ theo chính sách lương đầy đủ.
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.
- Phép năm: 12 ngày / năm.
- Happy Day: về sớm 1 tiếng vào mỗi thứ Năm hàng tuần.
- Tham gia du lịch công ty kết hợp các hoạt động xây dựng đội nhóm.
- Tham gia hoạt động ngoại khoá: CLB Cầu lông, Chạy bộ, Bóng đá.
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
- Mua hàng nội bộ với chính sách ưu đãi hàng tháng.
- Làm việc trong môi trường hoà đồng, không rào chắn, được tiếp nhận đầy đủ hướng dẫn từ đồng nghiệp và quản lý cấp trên.
- Thường xuyên tổ chức những lớp đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng, tư duy lãnh đạo...với mong muốn bạn phát triển cùng MIA

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 117-119 Bạch đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

