Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công và theo yêu cầu công việc..
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ.
- Tiếng Anh giao tiếp; đọc hiểu hiệu quả.
- Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên mua hàng trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang, đồ thể thao, hàng FMCG và làm việc với đối tác nước ngoài
- Có khả năng thẩm định, đàm phán với đối tác
- Có khả năng giao tiếp thuyết phục người nghe, lịch sự, vui vẻ, hòa nhã
- Có khả năng diễn đạt, một cách rõ ràng, mạch lạc.
- Trung thực, trách nhiệm cao trong công việc
- Tiếng Anh giao tiếp; đọc hiểu hiệu quả.
- Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên mua hàng trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang, đồ thể thao, hàng FMCG và làm việc với đối tác nước ngoài
- Có khả năng thẩm định, đàm phán với đối tác
- Có khả năng giao tiếp thuyết phục người nghe, lịch sự, vui vẻ, hòa nhã
- Có khả năng diễn đạt, một cách rõ ràng, mạch lạc.
- Trung thực, trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận: 15-20 triệu/ tháng
Chế độ khác:
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương
- Tăng lương định kỳ,
- Thưởng theo chế độ công ty: Tháng lương 13, thưởng doanh thu.......
- Tham gia đầy đủ các loại BHXH sau thử việc
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Văn hóa công ty lâu đời, ổn định (gần 30 năm), ghi nhận tưởng thưởng xứng đáng
Chế độ khác:
- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương
- Tăng lương định kỳ,
- Thưởng theo chế độ công ty: Tháng lương 13, thưởng doanh thu.......
- Tham gia đầy đủ các loại BHXH sau thử việc
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Văn hóa công ty lâu đời, ổn định (gần 30 năm), ghi nhận tưởng thưởng xứng đáng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI