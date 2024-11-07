Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công và theo yêu cầu công việc..

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ.

- Tiếng Anh giao tiếp; đọc hiểu hiệu quả.

- Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên mua hàng trong lĩnh vực bán lẻ, thời trang, đồ thể thao, hàng FMCG và làm việc với đối tác nước ngoài

- Có khả năng thẩm định, đàm phán với đối tác

- Có khả năng giao tiếp thuyết phục người nghe, lịch sự, vui vẻ, hòa nhã

- Có khả năng diễn đạt, một cách rõ ràng, mạch lạc.

- Trung thực, trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: 15-20 triệu/ tháng

Chế độ khác:

- Thử việc 2 tháng nhận 85% lương

- Tăng lương định kỳ,

- Thưởng theo chế độ công ty: Tháng lương 13, thưởng doanh thu.......

- Tham gia đầy đủ các loại BHXH sau thử việc

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Văn hóa công ty lâu đời, ổn định (gần 30 năm), ghi nhận tưởng thưởng xứng đáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT1

