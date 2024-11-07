Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH GIANG HÀ ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH GIANG HÀ ANH
- Hà Nội: 33B9 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Mặt hàng công ty mua: các hàng vật tư tiêu hao, linh kiện phụ kiện, ... nhập khẩu từ Trung Quốc / Châu Âu, Úc, Mỹ...
Nhận yêu cầu đặt hàng từ khách hàng, làm rõ yêu cầu về số lượng, chủng loại hàng hóa.
Tìm nguồn hàng mới / liên hệ NCC có sẵn của công ty để tham khảo về giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng phù hợp.
Báo cáo cho quản lý.
Theo dõi quá trình nhập hàng, giao hàng.
Theo dõi và kết hợp với bộ phận xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu để làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo ngôn ngữ, có khả năng giao tiếp trực tiếp/qua điện thoại/email với NCC.
Kinh nghiệm mua hàng 2 năm trở lên, đặc biệt có khả năng tự tìm nguồn hàng mới, NCC mới. Khả năng thương thảo hợp đồng.
Ổn định gia đình, kiên trì với công việc. Ưu tiên ứng viên 8x, đầu 9x.
Tại CÔNG TY TNHH GIANG HÀ ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ, Tết, lương T13.
Đóng BHXH theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIANG HÀ ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
