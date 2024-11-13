Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Công ty CP Thương Mại & XNK CTCT Group được thành lập từ năm 2018 với sứ mệnh đưa hàng chuẩn nước Úc về thị trường Việt Nam. CTCT Group hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Úc.
năm 2018
nhập khẩu
chăm sóc sức khỏe
Úc
Các dòng sản phẩm chủ lực như: Sản phẩm mẹ và bé, thực phẩm chức năng, sữa...
Trong quá trình phát triển, chúng tôi hiện đã có cơ hội đồng hành cùng hơn 3000 ++ đại lý trên khắp cả nước, ký kết hợp đồng độc quyền hàng chục mã với các hãng như: Vitatree, Brauer, Goodhealth,....
3000 ++ đại lý
độc quyền
Vitatree, Brauer, Goodhealth,....
Mô tả công việc:
Tìm kiếm nhà cung cấp nước ngoài, lựa chọn nhà cung cấp uy tín và phù hợp tại thị trường Úc, đàm phán các điều kiện mua hàng, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho công ty với chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh.
Làm việc với phòng Kinh Doanh về kế hoạch đơn hàng, đưa ra đề xuất mua hàng và tham mưu báo cáo cấp trên.
Xúc tiến việc mua hàng, theo dõi tiến độ và đảm bảo hàng về đúng timeline, chất lượng và số lượng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng nhập khẩu trong quá trình vận chuyển.
Tham gia đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Báo cáo công việc với BOD.
Thông tin thêm:
Đối tượng sản phẩm mua: Các sản phẩm ngành hàng mẹ & bé, sữa, TPCN từ các công ty/thương hiệu uy tín và chất lượng quốc tế tại Úc.
Công ty đã có list NCC lớn và uy tín lâu năm, hạn mức mua hàng lớn, tốc độ phát triển nhanh và ổn định. Công ty làm việc qua các Forwarder chuyên nghiệp. Công việc được đào tạo chuyên sâu và cơ hội thăng tiến lên TP Mua Hàng trong ngắn hạn.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên độ tuổi 1993-1999, tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có chứng chỉ Ielts từ 6.0 hoặc chứng chỉ tương đương, nghe, nói, đọc, viết thành thạo.
Có từ 2 năm kinh nghiệm mua hàng quốc tế, xuất nhập khẩu hoặc vị trí tương đương.
Có kiến thức về xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế cơ bản.
Kỹ năng đàm phán, xử lý tình huống, phản hồi thông tin.
Chịu được áp lực trong công việc.
Con người phù hợp với đội ngũ:
Chủ động, chăm chỉ, trách nhiệm, nhanh nhẹn.
Yêu thích công việc.
Chủ động phản hồi thông tin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:
Lương từ 12.000.000 -15.000.000 VNĐ thỏa thuận theo năng lực nhân sự + Thưởng hiệu quả
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
30.000
150.000
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Về các cơ hội phát triển:
Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.
Vị trí này sẽ được đào tạo và làm việc trực tiếp cùng BOD, phát triển về tư duy và mindset quản lý.
Cơ hội phát triển lên Trưởng phòng Mua Hàng trong ngắn hạn (vị trí định hướng cho nhân sự nội bộ).
Về môi trường và con người:
Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) siêu thú vị định kỳ hàng tháng.
Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..
Các CLB thể thao
Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, lò vi sóng, tủ lạnh nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free, tủ sách...
Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN Úc).
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.
BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

