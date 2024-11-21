Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KM21 Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tìm kiếm các nguồn cung cấp linh kiện điện tử cho dự án/sản phẩm mới;
Xây dựng kế hoạch, phương án đặt mua hàng đảm bảo kế hoặc sản xuất;
Rà soát các tài liệu liên quan đến vận chuyển: Purchase orders (PO), shipping docucments, suppliers’ invoices,.. xác nhận các thông tin mua hàng chi tiết, hỗ trợ quá trình thanh toán;
Kiểm soát tiến độ, lead time từng linh kiện. Phối hợp với các supplier/distribuilter để phát hành PO;
Đánh giá các nguy cơ, rủi ro về linh kiện có thể ảnh hưởng đến sản xuất;
Hoàn thiện các thủ tục hải quan đối với linh kiện nhập khẩu;
Tối ưu chi phí, lựa chọn phương án vận chuyển hàng tối ưu;
Tổng hợp, báo cáo về tình trạng linh kiện sẵn kho, dư thừa (không có nhu cầu sử dụng) hoặc linh kiện có nguy cơ quá hạn, EOL...;
Điều phối, phối hợp với các bộ phận IQC để cấp hàng cho line sản xuất;
Bổ sung các nguồn linh kiện tương đương, đa dạng hóa nguồn cung cấp linh kiện;
Phối hợp, hỗ trợ phòng mua hàng tập đoàn thực hiện các nội dung công việc theo phạm vi;
Xây dựng các KPI liên quan đến nhiệm vụ, phạm vi công việc.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan;
Có tối thiểu 2 năm trong điều phối, kiểm soát, mua hàng linh kiện điện tử;
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point, visio, internet), hệ thống SAP, ERP;
Có kiến thức về xuất/nhập khẩu, khai báo hóa đơn, chứng từ hải quan;
Khả năng quản lý BOM, chi phí, giá...;
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên sử dụng được cả hai).

Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn từ 18 – 20.000.000 VNĐ/tháng;
Phụ cấp ăn trưa;
Thưởng KPIs;
Bảo hiểm xã hội;
Du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Km21 Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

