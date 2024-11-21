Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
- Hà Nội: KM21 Đại lộ Thăng Long, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Tìm kiếm các nguồn cung cấp linh kiện điện tử cho dự án/sản phẩm mới;
Xây dựng kế hoạch, phương án đặt mua hàng đảm bảo kế hoặc sản xuất;
Rà soát các tài liệu liên quan đến vận chuyển: Purchase orders (PO), shipping docucments, suppliers’ invoices,.. xác nhận các thông tin mua hàng chi tiết, hỗ trợ quá trình thanh toán;
Kiểm soát tiến độ, lead time từng linh kiện. Phối hợp với các supplier/distribuilter để phát hành PO;
Đánh giá các nguy cơ, rủi ro về linh kiện có thể ảnh hưởng đến sản xuất;
Hoàn thiện các thủ tục hải quan đối với linh kiện nhập khẩu;
Tối ưu chi phí, lựa chọn phương án vận chuyển hàng tối ưu;
Tổng hợp, báo cáo về tình trạng linh kiện sẵn kho, dư thừa (không có nhu cầu sử dụng) hoặc linh kiện có nguy cơ quá hạn, EOL...;
Điều phối, phối hợp với các bộ phận IQC để cấp hàng cho line sản xuất;
Bổ sung các nguồn linh kiện tương đương, đa dạng hóa nguồn cung cấp linh kiện;
Phối hợp, hỗ trợ phòng mua hàng tập đoàn thực hiện các nội dung công việc theo phạm vi;
Xây dựng các KPI liên quan đến nhiệm vụ, phạm vi công việc.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm trong điều phối, kiểm soát, mua hàng linh kiện điện tử;
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point, visio, internet), hệ thống SAP, ERP;
Có kiến thức về xuất/nhập khẩu, khai báo hóa đơn, chứng từ hải quan;
Khả năng quản lý BOM, chi phí, giá...;
Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên sử dụng được cả hai).
Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa;
Thưởng KPIs;
Bảo hiểm xã hội;
Du lịch nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
