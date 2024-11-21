Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tìm kiếm các nguồn cung cấp linh kiện điện tử cho dự án/sản phẩm mới;

Xây dựng kế hoạch, phương án đặt mua hàng đảm bảo kế hoặc sản xuất;

Rà soát các tài liệu liên quan đến vận chuyển: Purchase orders (PO), shipping docucments, suppliers’ invoices,.. xác nhận các thông tin mua hàng chi tiết, hỗ trợ quá trình thanh toán;

Kiểm soát tiến độ, lead time từng linh kiện. Phối hợp với các supplier/distribuilter để phát hành PO;

Đánh giá các nguy cơ, rủi ro về linh kiện có thể ảnh hưởng đến sản xuất;

Hoàn thiện các thủ tục hải quan đối với linh kiện nhập khẩu;

Tối ưu chi phí, lựa chọn phương án vận chuyển hàng tối ưu;

Tổng hợp, báo cáo về tình trạng linh kiện sẵn kho, dư thừa (không có nhu cầu sử dụng) hoặc linh kiện có nguy cơ quá hạn, EOL...;

Điều phối, phối hợp với các bộ phận IQC để cấp hàng cho line sản xuất;

Bổ sung các nguồn linh kiện tương đương, đa dạng hóa nguồn cung cấp linh kiện;

Phối hợp, hỗ trợ phòng mua hàng tập đoàn thực hiện các nội dung công việc theo phạm vi;

Xây dựng các KPI liên quan đến nhiệm vụ, phạm vi công việc.