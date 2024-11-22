Tuyển Product Management CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DTH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DTH
- Hà Nội: số 7, ngõ 699 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Đến 25 Triệu
• Làm việc với stakeholders trong và ngoài công ty để lấy yêu cầu nghiệp vụ của dự án
• Phân tích hệ thống, phân tích yêu cầu người dùng
• Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ và thiết kế giao diện mẫu (prototype)
• Theo dõi và quản lý các yêu cầu và tiến độ dự án
• Là trung gian giải quyết khác vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển giữa đội kỹ thuật và các đơn vị nghiệp vụ
• Xây dựng tài liệu HDSD và training các bộ phận liên quan sử dụng sản phẩm
• Tham gia, giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống CNTT đáp ứng đúng và đủ yêu cầu đã đặt ra.
• Đánh giá các quy trình, chức năng để cải tiến chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng viết và phân tích nghiệp vụ (BRD, SRS, Fit/ Gap,...);
Tự tin, thuyết trình hiệu quả trước nhiều đối tượng và các cấp quản lý;
Nắm vững quy trình triển khai Agile/Scrum;
Hiểu biết về các giải pháp ngành dọc cho doanh nghiệp (kế toán, thương mại, bán lẻ, sản xuất, v.v.);
Có tư duy tích cực, lắng nghe tốt, xử lý vấn đề nhanh nhẹn, hiệu quả;
Có khả năng làm việc độc lập, tự quyết và chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DTH Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương 1 lần/ năm
Thưởng lễ Tết, hiếu hỷ, ốm, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, du lịch theo quy định Công ty
Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hiếu hỉ: theo quy định chung của luật Lao động
BHXH, BHYT, BHTN cho 100% cán bộ sau thời gian thử việc (thử việc 1 tháng)
Đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc
Làm việc Thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 11h30, 13h - 17h30) và 2 ngày t7 linh động trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DTH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
