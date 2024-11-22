Tuyển Product Management CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DTH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7, ngõ 699 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Đến 25 Triệu

• Làm việc với stakeholders trong và ngoài công ty để lấy yêu cầu nghiệp vụ của dự án

• Phân tích hệ thống, phân tích yêu cầu người dùng

• Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ và thiết kế giao diện mẫu (prototype)

• Theo dõi và quản lý các yêu cầu và tiến độ dự án

• Là trung gian giải quyết khác vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển giữa đội kỹ thuật và các đơn vị nghiệp vụ

• Xây dựng tài liệu HDSD và training các bộ phận liên quan sử dụng sản phẩm

• Tham gia, giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống CNTT đáp ứng đúng và đủ yêu cầu đã đặt ra.

• Đánh giá các quy trình, chức năng để cải tiến chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai các dự án thành công trên ERP;

Có kỹ năng viết và phân tích nghiệp vụ (BRD, SRS, Fit/ Gap,...);

Tự tin, thuyết trình hiệu quả trước nhiều đối tượng và các cấp quản lý;

Nắm vững quy trình triển khai Agile/Scrum;

Hiểu biết về các giải pháp ngành dọc cho doanh nghiệp (kế toán, thương mại, bán lẻ, sản xuất, v.v.);

Có tư duy tích cực, lắng nghe tốt, xử lý vấn đề nhanh nhẹn, hiệu quả;

Có khả năng làm việc độc lập, tự quyết và chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DTH Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương cứng 8 - 10 triệu/tháng

Review lương 1 lần/ năm

Thưởng lễ Tết, hiếu hỷ, ốm, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, du lịch theo quy định Công ty

Nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hiếu hỉ: theo quy định chung của luật Lao động

BHXH, BHYT, BHTN cho 100% cán bộ sau thời gian thử việc (thử việc 1 tháng)

Đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc

Làm việc Thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 11h30, 13h - 17h30) và 2 ngày t7 linh động trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DTH

