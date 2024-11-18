Tuyển Product Management Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận và quản lý toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng gửi về dự án, phân tích nghiệp vụ.

Thống nhất danh sách yêu cầu nghiệp vụ với khách hàng và truyền tải cho đội triển khai dự án.

Quản lý, review công việc đội ngũ BA để đảm bảo tài liệu nghiệp vụ đáp ứng đúng, đủ nghiệp vụ của khách hàng và kịp tiến độ.

Tham gia làm các công việc BA chi tiết: Thu thập & phân tích thông tin, làm rõ yêu cầu, tài liệu hóa, mô hình hóa nghiệp vụ, đào tạo nghiệp vụ cho Dev.

Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng bản đề xuất dự án.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối.

Tham gia nghiệm thu phần mềm đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng, đủ yêu cầu của khách hàng.

Hướng dẫn, đào tạo và phát triển các thành viên trong team.

Báo cáo và tổng hợp kết quả kháo sát và phân tích cho Dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành về CNTT, Kinh tế, Quản trị, Thương mại...

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nắm rõ các công việc chi tiết của BA, các kỹ năng BA tốt (phỏng vấn khách hàng, thu thập thông tin, mô hình hóa nghiệp vụ, phân tích yêu cầu...)

Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt.

Tiếng Anh giao tiếp khá.

Quyền Lợi

Các chế độ phúc lợi khác của công ty: lương tháng thứ 13, thưởng dự án, quà lễ tết, sinh nhật...

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật và các phụ cấp: BHXH, ăn trưa, đi lại, làm thêm giờ.....

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, chia sẻ.

Sáng kiến, đóng góp luôn được ghi nhận, sự khác biệt luôn được tôn trọng.

Nhân viên mới được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.

Cơ hội thăng tiến cao.

Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding, hoạt động thể thao....

Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển

