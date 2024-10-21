Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Mức lương 800 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Yên Phụ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương 800 - 1 USD

Liên tục cập nhật các vấn đề về pháp lý liên quan đến dự án và trình tự, thủ tục, tiến độ thực hiện dự án; Phối hợp trong công tác tổ chức, triển khai các chương trình, sự kiện, hội thảo, các buổi gặp gỡ/trao đổi thông tin dự án với đối tác, Bộ/Ban/Ngành; Cập nhật kịp thời thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (Chủ trương đầu tư, Quy hoạch, Giải phóng mặt bằng, Giấy phép xây dựng, PCCC, Môi trường); Liên hệ làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao; Trực tiếp phối hợp với các phòng ban thực hiện các thủ tục pháp lý từ giai đoạn chấp thuận chủ trương, giai đoạn triển khai xây dựng đến hoàn thành dự án; Soạn thảo các văn bản triển khai thực hiện dự án; Rà soát và thẩm định pháp lý các hợp đồng, văn bản trước khi trình ký Ban lãnh đạo theo công việc chuyên trách được giao; Thực hiện, theo dõi, lưu trữ báo cáo với các Sở ban ngành của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Kiểm soát tuân thủ nội bộ Công ty, tuân thủ giao kết với Khách hàng của các Phòng/Ban, đơn vị thành viên; Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Công ty giao.

Liên tục cập nhật các vấn đề về pháp lý liên quan đến dự án và trình tự, thủ tục, tiến độ thực hiện dự án;

Phối hợp trong công tác tổ chức, triển khai các chương trình, sự kiện, hội thảo, các buổi gặp gỡ/trao đổi thông tin dự án với đối tác, Bộ/Ban/Ngành;

Cập nhật kịp thời thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (Chủ trương đầu tư, Quy hoạch, Giải phóng mặt bằng, Giấy phép xây dựng, PCCC, Môi trường);

Liên hệ làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao;

Trực tiếp phối hợp với các phòng ban thực hiện các thủ tục pháp lý từ giai đoạn chấp thuận chủ trương, giai đoạn triển khai xây dựng đến hoàn thành dự án;

Soạn thảo các văn bản triển khai thực hiện dự án;

Rà soát và thẩm định pháp lý các hợp đồng, văn bản trước khi trình ký Ban lãnh đạo theo công việc chuyên trách được giao;

Thực hiện, theo dõi, lưu trữ báo cáo với các Sở ban ngành của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Kiểm soát tuân thủ nội bộ Công ty, tuân thủ giao kết với Khách hàng của các Phòng/Ban, đơn vị thành viên;

Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Công ty giao.

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm trở lên ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm pháp lý dự án cho các Công ty là Chủ đầu tư dự án Bất động sản. Thành thạo tin học văn phòng và các trang thiết bị hỗ trợ làm việc khác. Am hiểu các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng, các chế độ chính sách, văn bản quy định của Nhà nước, của Công ty đối với lĩnh vực đầu tư và phát triển dự án. Kỹ năng tư duy Logic, tư duy pháp lý, lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp. Chủ động, độc lập xử lý các công việc được giao. Năng động, cầu thị và tinh thần tự giác cao trong công việc.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm pháp lý dự án cho các Công ty là Chủ đầu tư dự án Bất động sản.

Thành thạo tin học văn phòng và các trang thiết bị hỗ trợ làm việc khác.

Am hiểu các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng, các chế độ chính sách, văn bản quy định của Nhà nước, của Công ty đối với lĩnh vực đầu tư và phát triển dự án.

Kỹ năng tư duy Logic, tư duy pháp lý, lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp.

Chủ động, độc lập xử lý các công việc được giao.

Năng động, cầu thị và tinh thần tự giác cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm lên đến 1000 USD (thỏa thuận cụ thể theo năng lực khi phỏng vấn). Cơ hội thăng tiến cao, có thể thăng tiến bất kì lúc nào khi thể hiện được năng lực. Cơ hội đào tạo chuyên sâu về kỹ năng và chuyên môn tại Công ty. Được thể hiện hết khả năng và đưa ý kiến của cá nhân để phát triển công việc.

Mức lương khởi điểm lên đến 1000 USD (thỏa thuận cụ thể theo năng lực khi phỏng vấn).

Cơ hội thăng tiến cao, có thể thăng tiến bất kì lúc nào khi thể hiện được năng lực.

Cơ hội đào tạo chuyên sâu về kỹ năng và chuyên môn tại Công ty.

Được thể hiện hết khả năng và đưa ý kiến của cá nhân để phát triển công việc.

Môi trường làm việc:

Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài là các Công ty, Tập đoàn lớn trên quốc tế. Cơ hội hợp tác và làm việc cùng Ban lãnh đạo Công ty là những người có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm. Tôn trọng con người và bảo vệ quyền lợi người lao động, tuân thủ luật pháp và trên luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài là các Công ty, Tập đoàn lớn trên quốc tế.

Cơ hội hợp tác và làm việc cùng Ban lãnh đạo Công ty là những người có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm.

Tôn trọng con người và bảo vệ quyền lợi người lao động, tuân thủ luật pháp và trên luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Ngày nghỉ và phúc lợi khác:

Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00 Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ Chủ nhật. Thưởng tháng lương thứ 13, 14. Khoản thưởng vào các dịp lễ lớn. Phụ cấp ăn trưa mỗi ngày. Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN Theo quy định của Nhà nước.

Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00 Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ Chủ nhật.

Thưởng tháng lương thứ 13, 14.

Khoản thưởng vào các dịp lễ lớn.

Phụ cấp ăn trưa mỗi ngày.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN Theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin