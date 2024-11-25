Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soát xét các loại hợp đồng;

- Tư vấn pháp luật; cập nhật bản tin pháp luật;

- Làm việc với khách hàng, đại diện cơ quan nhà nước, đối tác;

- Thống kê, scan, lưu trữ, quản lý dữ liệu pháp lý;

- Tham mưu Leader các vấn đề pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ;

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Leader và quản lý có thẩm quyền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 5 năm

- Kiến thức và kỹ năng: Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Các phần mềm word, excel, powerpoint...

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động trong công việc.

- Kinh nghiệm công tác: đã từng làm việc với các cơ quan ban ngành ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu

- Phẩm chất cá nhân:

+ Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty;

+ Trung thực, siêng năng, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH AM Accounting Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 + thưởng xuất sắc (du lịch Hàn Quốc).

- Làm từ thứ 2 – thứ 6 giờ hành chính (8h đến 17h), thứ 7 làm buổi sáng luân phiên tuần làm tuần nghỉ.

- Du lịch hàng năm cùng công ty.

- Nhân viên thâm niên 5 năm được tặng 5 chỉ vàng SJC

- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.

- Xét tăng lương hàng năm hoặc đột xuất tùy theo năng lực.-

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Bộ Luật Lao Động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AM Accounting

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin