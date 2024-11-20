Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 80, Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

Tham mưu các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thường xuyên được quy định tại Luật Giáo dục, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật lao động; Luật an ninh mạng...;

Thực hiện thủ tục xin cấp mới, sửa đổi, điều chỉnh các loại giấy phép điều kiện: Giấy phép kinh doanh; Giấy chứng nhận đào tạo của đào tạo ngắn hạn, Sơ cấp, Trung Cấp...

Rà soát tính pháp lý và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình đàm phán, ký kết các loại hợp đồng, biên bản ghi nhớ (MOU)... với các Đối tác; thực hiện soạn thảo, hồ sơ phục vụ ký kết hợp đồng thuê nhà/ mặt bằng.

Quản trị đóng dấu, kiểm tra nội dung pháp lý văn bản khi đóng dấu; lưu trữ hồ sơ Pháp lý.

Thực hiện tiếp các đoàn Cơ quan ban ngành kiểm tra: Phòng cháy chữa cháy, Liên Ngành, Sở Lao động thương binh xã hội, ...

Phối hợp cùng các Đơn vị nội bộ để cùng xử lý các trường hợp khiếu nại, xử lý khủng hoảng truyền thông, tranh chấp lao động...;

Liên hệ công tác với các Cơ quan ban ngành và các hạng mục liên quan đến tính pháp lý theo chỉ đạo từ Cấp Quản lý, Ban Điều hành.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Pháp lý tại các cơ sở giáo dục, Trường học hoặc ngành F&B. kinh doanh dịch vụ theo hệ thống...

Có kinh nghiệm tiếp các Cơ quan ban ngành và khả năng xử lý tốt các sự vụ Pháp lý

Linh hoạt thích ứng với các yêu cầu kinh doanh và thay đổi luật pháp và các quy định;

Có khả năng phân tích, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt;

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực công việc;

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, có thể đi công tác các Chi nhánh tỉnh (3-5 ngày khi xin phép hồ sơ cấp phép đào tạo cho các Chi nhánh)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương thỏa đáng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo năng lực (KPIs), thưởng Lễ...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật: BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ khác: Nghỉ phép năm, nghỉ phép chế độ theo quy định Công ty; khám sức khỏe hàng năm; du lịch trong nước và nước ngoài theo quy định, quà tặng trong các ngày lễ, tết, sinh nhật; chế độ thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm đau, sinh đẻ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến, phát triển mục tiêu nghề nghiệp bền vững.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp theo nhu cầu công việc, tham gia các CLB thể dục thể thao, các hoạt động thường niên quy mô lớn ...

