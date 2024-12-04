Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN 03 - 07, Cụm CN Ninh Hiệp, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

1. Tư vấn pháp lý nội bộ

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, các giao dịch, hợp đồng, tranh chấp, bảo mật thông tin, và các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Phân tích các văn bản pháp luật, hướng dẫn nội bộ về các quy định, luật mới để giúp các bộ phận liên quan hiểu rõ và tuân thủ đúng quy định.

2. Soạn thảo và rà soát hợp đồng

Soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, thỏa thuận pháp lý giữa tập đoàn và các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, liên doanh, hoặc các bên thứ ba đảm bảo các điều khoản hợp đồng hợp pháp, rõ ràng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của tập đoàn, tránh rủi ro pháp lý.

3. Giải quyết tranh chấp

Tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong nội bộ tập đoàn hoặc với các đối tác, khách hàng.

Cung cấp tư vấn pháp lý về việc giải quyết tranh chấp, thương lượng, hòa giải, và khi cần thiết, tham gia vào các thủ tục tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tập đoàn.

4. Tuân thủ pháp luật và quản lý rủi ro

Đảm bảo các hoạt động của tập đoàn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm các quy định về thuế, lao động, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ, và các luật liên quan đến ngành dầu khí.

Tư vấn về các biện pháp quản lý rủi ro pháp lý trong các dự án, giao dịch hoặc hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

5. Nghiên cứu và cập nhật pháp luật

Theo dõi và nghiên cứu các thay đổi về pháp luật, quy định mới liên quan đến ngành dầu khí và các lĩnh vực liên quan để cung cấp thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan trong tập đoàn.

Tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức pháp lý cho nhân viên trong tập đoàn khi có sự thay đổi về luật hoặc quy định mới.

6. Báo cáo và phối hợp với các bộ phận khác

Lập báo cáo định kỳ về các vấn đề pháp lý cho ban lãnh đạo tập đoàn.

Phối hợp với các phòng ban khác như tài chính, nhân sự, marketing để đảm bảo các hoạt động của tập đoàn luôn tuân thủ quy định pháp luật.

7. Quản lý tài liệu pháp lý

Lưu trữ, quản lý và bảo mật các tài liệu pháp lý quan trọng, bao gồm hợp đồng, chứng từ liên quan đến các giao dịch, thủ tục pháp lý, giấy tờ chứng nhận, giấy phép và các tài liệu khác.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành pháp luật

Có kinh nghiệm thực chiến ở vị trí pháp lý nội bộ tối thiểu 3 năm

Đã từng tham gia giải quyết tranh chấp lao động là lợi thế

Kinh nghiệm tiếp các cơ quan chức năng, các đoàn thanh tra nhà nước.

Kỹ năng xử lý tình huống tốt, thuyết phục cao.

Ứng viên có chứng chỉ luật sư là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật, kết hôn, thăm bệnh theo chế độ đoàn viên

Thưởng cuối năm và tham gia các hoạt động chung của Tập đoàn hàng năm

Làm việc thứ 2- thứ 6, công ty hỗ trợ cơm trưa, gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

