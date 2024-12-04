Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN 03

- 07, Cụm CN Ninh Hiệp, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

1. Tư vấn pháp lý nội bộ
Tư vấn pháp lý nội bộ
Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, các giao dịch, hợp đồng, tranh chấp, bảo mật thông tin, và các vấn đề liên quan đến nhân sự.
Phân tích các văn bản pháp luật, hướng dẫn nội bộ về các quy định, luật mới để giúp các bộ phận liên quan hiểu rõ và tuân thủ đúng quy định.
2. Soạn thảo và rà soát hợp đồng
Soạn thảo và rà soát hợp đồng
Soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các hợp đồng, thỏa thuận pháp lý giữa tập đoàn và các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, liên doanh, hoặc các bên thứ ba đảm bảo các điều khoản hợp đồng hợp pháp, rõ ràng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của tập đoàn, tránh rủi ro pháp lý.
3. Giải quyết tranh chấp
Giải quyết tranh chấp
Tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong nội bộ tập đoàn hoặc với các đối tác, khách hàng.
Cung cấp tư vấn pháp lý về việc giải quyết tranh chấp, thương lượng, hòa giải, và khi cần thiết, tham gia vào các thủ tục tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tập đoàn.
4. Tuân thủ pháp luật và quản lý rủi ro
Tuân thủ pháp luật và quản lý rủi ro
Đảm bảo các hoạt động của tập đoàn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm các quy định về thuế, lao động, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ, và các luật liên quan đến ngành dầu khí.
Tư vấn về các biện pháp quản lý rủi ro pháp lý trong các dự án, giao dịch hoặc hoạt động kinh doanh của tập đoàn.
5. Nghiên cứu và cập nhật pháp luật
Nghiên cứu và cập nhật pháp luật
Theo dõi và nghiên cứu các thay đổi về pháp luật, quy định mới liên quan đến ngành dầu khí và các lĩnh vực liên quan để cung cấp thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan trong tập đoàn.
Tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức pháp lý cho nhân viên trong tập đoàn khi có sự thay đổi về luật hoặc quy định mới.
6. Báo cáo và phối hợp với các bộ phận khác
Báo cáo và phối hợp với các bộ phận khác
Lập báo cáo định kỳ về các vấn đề pháp lý cho ban lãnh đạo tập đoàn.
Phối hợp với các phòng ban khác như tài chính, nhân sự, marketing để đảm bảo các hoạt động của tập đoàn luôn tuân thủ quy định pháp luật.
7. Quản lý tài liệu pháp lý
Quản lý tài liệu pháp lý
Lưu trữ, quản lý và bảo mật các tài liệu pháp lý quan trọng, bao gồm hợp đồng, chứng từ liên quan đến các giao dịch, thủ tục pháp lý, giấy tờ chứng nhận, giấy phép và các tài liệu khác.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành pháp luật
Có kinh nghiệm thực chiến ở vị trí pháp lý nội bộ tối thiểu 3 năm
Đã từng tham gia giải quyết tranh chấp lao động là lợi thế
Kinh nghiệm tiếp các cơ quan chức năng, các đoàn thanh tra nhà nước.
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, thuyết phục cao.
Ứng viên có chứng chỉ luật sư là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật, kết hôn, thăm bệnh theo chế độ đoàn viên
Thưởng cuối năm và tham gia các hoạt động chung của Tập đoàn hàng năm
Làm việc thứ 2- thứ 6, công ty hỗ trợ cơm trưa, gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-ly-thu-nhap-14-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job265710
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 06/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AM Accounting
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AM Accounting
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH XE Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
Công ty TNHH XE Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐẠI NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐẠI NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ BỆNH VIỆN ĐẠI NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 06/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AM Accounting
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AM Accounting
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC
800 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Siglaw làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Siglaw
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Thiên Mã làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Luật TNHH Thiên Mã
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH Luật Mina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Luật Mina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật hợp danh H3T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật hợp danh H3T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm