Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn pháp luật (đặc biệt là các việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, gấp hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo):

Làm rõ yêu cầu tư vấn (nếu cần thiết), thực hiện tư vấn rõ ràng, đúng trọng tâm yêu cầu, có căn cứ và ý kiến tư vấn pháp lý cụ thể, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

2. Thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết (đặc biệt là các việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, gấp hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo);

3. Tham gia phổ biến, truyền thông văn bản pháp luật, kiến thức pháp lý cho toàn Hệ thống MSB;

Nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến văn bản pháp luật, kiến thức pháp lý bảo đảm tính cập nhật, tính thường xuyên và có hệ thống (theo chuyên đề).

4. Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của NHNN và các cơ quan có thẩm quyền:

5. Tham gia soạn thảo và kiểm soát các văn bản gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, theo sự phân công của Giám đốc Tư vấn Pháp luật

6. Tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh chấp; đại diện theo ủy quyền (nếu có, theo vụ việc) tham gia giải quyết tranh chấp, không bao gồm các việc liên quan đến thu hồi nợ:

Tư vấn và thực hiện (nếu có) bảo đảm thủ tục tố tụng, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho MSB

7. Tham gia quản lý, tổ chức, phân công công việc, nhân sự theo phân công của Giám đốc Tư vấn Pháp luật tùy từng thời điểm bảo đảm đạt các mục tiêu của Phòng

8. Hỗ trợ kiểm soát, giám sát công việc một số mảng nghiệp vụ theo phân công của Giám đốc Tư vấn Pháp luật

9. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Tư vấn Pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật

Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề Luật sư hoặc bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Luật sư;

Tiếng Anh cơ bản, cấp độ A2 trở lên (trừ vị trí CVCC giỏi tiếng Anh yêu cầu thông thạo tiếng Anh chuyên ngành Luật, đặc biệt kỹ năng viết)

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế hoặc tổ chức luật;

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong hệ thống Ngân hàng hoặc tổ chức Tài chính

3. Kiến thức:

Am hiểu sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

Có kĩ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan;

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán

Có kĩ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn;

Có kĩ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt.

5. Các yêu cầu khác: Khả năng tự nghiên cứu, học hỏi

5. Các yêu cầu khác:

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1, Lương thưởng hấp dẫn:

• Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.

• Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.

2, Chính sách phúc lợi toàn diện:

• Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...

• Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.

3, Đào tạo và thăng tiến:

• Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.

• Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.

• Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.

• Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

4, Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:

• Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.

• Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.

• Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.

• Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin