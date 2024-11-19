Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn pháp luật (đặc biệt là các việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, gấp hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo):
Làm rõ yêu cầu tư vấn (nếu cần thiết), thực hiện tư vấn rõ ràng, đúng trọng tâm yêu cầu, có căn cứ và ý kiến tư vấn pháp lý cụ thể, bảo đảm an toàn và hiệu quả.
2. Thẩm định tính pháp lý của các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết (đặc biệt là các việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, gấp hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo);
3. Tham gia phổ biến, truyền thông văn bản pháp luật, kiến thức pháp lý cho toàn Hệ thống MSB;
Nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến văn bản pháp luật, kiến thức pháp lý bảo đảm tính cập nhật, tính thường xuyên và có hệ thống (theo chuyên đề).
4. Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của NHNN và các cơ quan có thẩm quyền:
5. Tham gia soạn thảo và kiểm soát các văn bản gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, theo sự phân công của Giám đốc Tư vấn Pháp luật
6. Tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh chấp; đại diện theo ủy quyền (nếu có, theo vụ việc) tham gia giải quyết tranh chấp, không bao gồm các việc liên quan đến thu hồi nợ:
Tư vấn và thực hiện (nếu có) bảo đảm thủ tục tố tụng, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho MSB
7. Tham gia quản lý, tổ chức, phân công công việc, nhân sự theo phân công của Giám đốc Tư vấn Pháp luật tùy từng thời điểm bảo đảm đạt các mục tiêu của Phòng
8. Hỗ trợ kiểm soát, giám sát công việc một số mảng nghiệp vụ theo phân công của Giám đốc Tư vấn Pháp luật
9. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Tư vấn Pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật
Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề Luật sư hoặc bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Luật sư;
Tiếng Anh cơ bản, cấp độ A2 trở lên (trừ vị trí CVCC giỏi tiếng Anh yêu cầu thông thạo tiếng Anh chuyên ngành Luật, đặc biệt kỹ năng viết)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm:
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế hoặc tổ chức luật;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong hệ thống Ngân hàng hoặc tổ chức Tài chính
3. Kiến thức:
Am hiểu sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng
4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
Có kĩ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan;
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán
Có kĩ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn;
Có kĩ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức pháp lý tốt.
5. Các yêu cầu khác: Khả năng tự nghiên cứu, học hỏi
5. Các yêu cầu khác:

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1, Lương thưởng hấp dẫn:
• Mức lương cạnh tranh so với thị trường và tương xứng với năng lực, sẽ được thương lượng khi ứng viên vượt qua vòng Phỏng vấn.
• Chế độ thưởng incentive/KPI và hoa hồng hấp dẫn, chi trả theo tháng, thu nhập không giới hạn (đối với nhóm vị trí bán hàng). Thưởng hiệu suất cuối năm từ 2 đến 5 tháng lương trung bình của năm, tùy theo kết quả đánh giá xếp loại.
2, Chính sách phúc lợi toàn diện:
• Bảo hiểm theo quy định pháp luật và bảo hiểm nhân thọ riêng cho cán bộ nhân viên MSB. Các chế độ phúc lợi đa dạng: giờ làm việc linh hoạt, nghỉ mát, nghỉ sinh nhật, nghỉ khai giảng năm học cho con,...
• Có chương trình vay với lãi suất ưu đãi cho CBNV.
3, Đào tạo và thăng tiến:
• Chương trình Đào tạo chuyên sâu, bài bản theo hướng chuyển đổi (Re_skill, Up_skill, New_skill), được biên tập tùy theo từng nhóm vị trí công việc.
• Được hướng dẫn và kèm cặp tận tình bởi các lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chuyên gia trong ngành.
• Chương trình phát triển quản lý dành cho các nhân viên có tiềm năng, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí quản lý và lãnh đạo trong tương lai.
• Ưu tiên tuyển dụng cấp quản lý từ nhân sự nội bộ, tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
4, Môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp năng động:
• Thoải mái, thân thiện, đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau.
• Năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới và học hỏi liên tục.
• Tôn trọng sự khác biệt, đề cao tinh thần làm việc nhóm và hợp tác hiệu quả.
• Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, tạo môi trường làm việc gắn kết và vui vẻ. Nhiều năm liên tiếp được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và Anphabe vinh danh "Doanh nghiệp có nguồn Nhân lực hạnh phúc".

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phap-ly-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253215
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 06/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AM Accounting
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AM Accounting
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 06/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AM Accounting
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AM Accounting
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC
800 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Siglaw làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Siglaw
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Thiên Mã làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Luật TNHH Thiên Mã
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH Luật Mina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Luật Mina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật hợp danh H3T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật hợp danh H3T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm