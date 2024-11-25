Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1089/27a Tỉnh lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Nghiên cứu, phân tích các văn bản pháp luật, điều lệ, hợp đồng.
Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa các văn bản pháp lý như hợp đồng, văn bản giao dịch, văn bản pháp lý khác.
Tư vấn và hỗ trợ Giám đốc trong các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản đầu tư.
Đại diện cho khách hàng trong các cuộc đàm phán, thương lượng, giải quyết tranh chấp.
Thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, các quy định mới liên quan đến lĩnh vực bất động sản và giải trí.
Báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và giải trí.
Nắm vững các kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản và giải trí.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề tốt.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có bằng B2, Nam

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7-20 triệu, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.( trao đổi khi phỏng vấn)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Lương tháng 13
Làm việc tại 1089/27a Tỉnh lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1089/27a Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

