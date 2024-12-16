Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147 - 147Bis Hai Bà Trưng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo và kiểm tra hợp đồng

• Soạn thảo các mẫu hợp đồng, bao gồm hợp đồng dịch vụ kiểm toán, tư vấn và các hồ sơ pháp lý khác khi có phát sinh theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp, Ban Tổng giám đốc đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, và tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

• Xem xét các điều khoản trong hợp đồng tuân thủ pháp luật hiện hành (ví dụ: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quy định chuyên ngành liên quan đến kiểm toán, tư vấn).

• Kiểm tra tính hợp pháp và tuân thủ, tư vấn các giải pháp của các điều khoản hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty và giảm thiểu rủi ro.

Quản lý hồ sơ và hoàn thiện tài liệu pháp lý công ty

• Thực hiện các thủ tục pháp lý bao gồm hồ sơ thành lập, đăng ký thay đổi, chấm dứt, và các thủ tục pháp lý có liên quan khác cho Công ty, Chi nhánh và các địa điểm kinh doanh của Công ty.

• Quản lý, lưu trữ hồ sơ và hoàn thiện tài liệu pháp lý công ty, bao gồm Công văn, tờ trình và các văn bản hành chính khác gửi Sở/Ban/Ngành theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp, Ban Tổng giám đốc.

• Soạn thảo, rà soát và cập nhật các tài liệu pháp lý bao gồm Điều lệ Công ty, và các văn bản pháp lý liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

• Thực hiện soạn thảo các văn bản ủy quyền nội bộ, thư giới thiệu theo yêu cầu từ các phòng ban và lãnh đạo công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế của công ty.

• Hỗ trợ soạn thảo và kiểm tra các biểu mẫu, thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MOU), hợp đồng mua bán và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu đảm bảo tính pháp lý và sự rõ ràng trong các điều khoản.

Tư vấn pháp lý

• Cung cấp ý kiến pháp lý đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo và kiểm tra hợp đồng.

• Giám sát và cảnh báo các rủi ro pháp lý trong các giao dịch của Công ty; cân bằng và giảm thiểu rủi ro, đạt được các lợi ích thương mại lớn hơn và đảm bảo công ty được bảo vệ hợp pháp.

• Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho khối kiểm toán, tư vấn và các vấn đề về lao động, quản trị doanh nghiệp, và các vấn đề nội bộ khác.

Các công việc khác

• Tham gia vào các hoạt động kiểm tra, báo cáo pháp lý định kỳ theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc Ban Tổng Giám đốc

• Thực hiện việc rà soát và đề xuất thay đổi các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

• Phối hợp với các phòng ban trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế và chính sách quản lý nội bộ

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp, Ban Tổng Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp bằng Cử nhân luật.

• Ít nhất 4 năm kinh nghiệm, chuyên ngành Luật Kinh tế và/hoặc trong lĩnh vực pháp lý ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các Công ty Luật hoặc Công ty tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp.

• Chứng chỉ hành nghề Luật sư

• Có bằng Thạc sĩ Luật, Chứng chỉ tiếng Anh pháp lý quốc tế là một lợi thế

• Kiến thức pháp lý, đặc biệt chuyên chuyên sâu về lĩnh vực doanh nghiệp, hợp đồng, lao động.

• Ưu tiên ứng viên am hiểu và có kinh nghiệm làm việc trong các công ty tài chính, kế toán, kiểm toán và tư vấn.

• Khả năng đàm phán, soạn thảo và phân tích đa dạng các mẫu hợp đồng khác nhau, công văn, báo cáo tập trung vào mục đích giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính rõ ràng về pháp lý.

• Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả với các đội nhóm liên phòng ban trong môi trường làm việc hợp tác và đáp ứng đúng hạn.

• Có khả năng truyền đạt, trao đổi thông tin hiệu quả, thuyết trình và đàm phán kinh doanh với các đối tác, khách hàng và các bên liên quan khác.

• Khả năng tổ chức tốt, quản lý đồng thời nhiều dự án một cách linh hoạt và hiệu quả.

• Sử dụng thành thạo các công cụ kỹ thuật số và phần mềm văn phòng (bao gồm MS Office 365, SharePoint, Power BI).

• Thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc và viết) trong giao tiếp và kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp thiết bị làm việc: Laptop, VPP

Chế độ nghỉ phép hàng năm

Tham gia Bảo hiểm sức khỏe, BHTN, BHXH, BHYT đầy đủ

Chính sách thưởng lương tháng 13 và thưởng KPIs theo năngsuất

Chính sách du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin