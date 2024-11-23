Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22, ngách 94 ngõ 42, Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Nắm vững các văn bản Luật, thông tư, nghị định, quy chuẩn về môi trường.
- Tư vấn và lập các thủ tục môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo giám sát, đề án bảo vệ môi trường, đề án xả nước thải,...
- Tư vấn cho khách hàng về lập các thủ tục hồ sơ lĩnh vực môi trường (như: Giám sát môi trường định kỳ, ĐTM, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch BVMT, xả nước thải vào nguồn nước, chủ nguồn chất thải nguy hại,...)
- Lập kế hoạch và tìm kiếm khách hàng cần tư vấn.
- Chi tiết công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
- Phỏng vấn và thử việc, đi làm ngay.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng báo cáo, thuyết trình dự án. Kỹ năng viết dự án về các lĩnh vực ĐTM, GPMT, QTMT, KTN thủy điện...
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý môi trường từ 2 năm trở lên hoặc đã thực hiện các Hợp đồng tư vấn môi trường.
- Khả năng làm việc độc lập, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
- Mong muốn làm việc lâu dài với công ty.
- Là người cẩn thận, trung thực, quyết đoán, chịu được áp lực công việc, ăn nói lưu loát.
- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point) và các phần mềm chuyên môn khác.
- Phỏng vấn và thử việc, đi làm ngay.
- Có sức khỏe tốt và có thể đi công tác các tỉnh nếu công việc yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 7.000.000 – 20.000.000đ (Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm)
- Mức lương: từ 7.000.000 – 20.000.000đ
- Thưởng dự án từ 5.000.000 – 15.000.000 (tùy từng dự án cấp tỉnh – cấp bộ)
- Thưởng dự án từ 5.000.000 – 15.000.000
- Thưởng từ 10-15% / Hợp đồng tự tìm kiếm.
- Hưởng lương tháng 13 (Thưởng tết, % dự án phụ trách, % phụ trách công việc tổng kết cuối năm...).
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH nhân thọ.
- Chế độ tham quan nghỉ mát, du xuân, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Có chế độ tăng lương, tăng thưởng 1 lần/năm.
- Các chế độ khác theo luật lao động.
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo do công ty cử đi học.
- Ưu tiên những vị trí quan trọng dành cho những cá nhân xuất sắc và có đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 22, ngách 94 ngõ 42, Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-ly-thu-nhap-7-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255614
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 06/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AM Accounting
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AM Accounting
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ MINH VIỄN
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 06/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AM Accounting
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AM Accounting
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀN QUỐC
800 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Siglaw làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Siglaw
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM QUỐC TẾ AN THỊNH PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Thiên Mã làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Luật TNHH Thiên Mã
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH Luật Mina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Luật Mina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Đỗ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH tư vấn Khánh Dương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật hợp danh H3T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật hợp danh H3T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm