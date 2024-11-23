Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22, ngách 94 ngõ 42, Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Nắm vững các văn bản Luật, thông tư, nghị định, quy chuẩn về môi trường.

- Tư vấn và lập các thủ tục môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo giám sát, đề án bảo vệ môi trường, đề án xả nước thải,...

- Tư vấn cho khách hàng về lập các thủ tục hồ sơ lĩnh vực môi trường (như: Giám sát môi trường định kỳ, ĐTM, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch BVMT, xả nước thải vào nguồn nước, chủ nguồn chất thải nguy hại,...)

- Lập kế hoạch và tìm kiếm khách hàng cần tư vấn.

- Chi tiết công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

- Phỏng vấn và thử việc, đi làm ngay.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng báo cáo, thuyết trình dự án. Kỹ năng viết dự án về các lĩnh vực ĐTM, GPMT, QTMT, KTN thủy điện...

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý môi trường từ 2 năm trở lên hoặc đã thực hiện các Hợp đồng tư vấn môi trường.

- Khả năng làm việc độc lập, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Mong muốn làm việc lâu dài với công ty.

- Là người cẩn thận, trung thực, quyết đoán, chịu được áp lực công việc, ăn nói lưu loát.

- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point) và các phần mềm chuyên môn khác.

- Có sức khỏe tốt và có thể đi công tác các tỉnh nếu công việc yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 7.000.000 – 20.000.000đ (Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm)

- Thưởng dự án từ 5.000.000 – 15.000.000 (tùy từng dự án cấp tỉnh – cấp bộ)

- Thưởng từ 10-15% / Hợp đồng tự tìm kiếm.

- Hưởng lương tháng 13 (Thưởng tết, % dự án phụ trách, % phụ trách công việc tổng kết cuối năm...).

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH nhân thọ.

- Chế độ tham quan nghỉ mát, du xuân, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Có chế độ tăng lương, tăng thưởng 1 lần/năm.

- Các chế độ khác theo luật lao động.

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo do công ty cử đi học.

- Ưu tiên những vị trí quan trọng dành cho những cá nhân xuất sắc và có đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA

