Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
- Khánh Hòa: STH 41.47 Đường số 4, P. Phước Hải (KĐT Lê Hồng Phong 2), TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm và đảm bảo KPIs được giao hằng tháng
Triển khai thực hiện kế hoạch của cấp trên giao xuống
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cụ thể là các Nhà thuốc, Phòng khám, Spa để giới thiệu sản phẩm của Công ty.
Thực hiện chức năng tư vấn, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng;
Nắm bắt nhu cầu khách hàng để đưa các sản phẩm phù hợp.
Lên kế hoạch và báo cáo hằng tuần và tháng.
Khai thác khách hàng ở các thị trường: HCM và các tỉnh được phân bổ
Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ BĐH/BGĐ
Thời gian làm việc : 8h – 17h, được off 1 ngày trong tuần hạn chế Thứ 7 và Chủ Nhật.
Địa chỉ làm việc: 14 – 16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, HCM.
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm là 1 lợi thế
Năng động, hoạt bát, Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Có thể đi thị trường
Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Môi trường làm việc năng động
Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
