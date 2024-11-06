Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Mức lương 4 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 5 ...và 17 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

TUYỂN DỤNG TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM:

- HCM: Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Hóc Môn, Quận 12, Củ Chi, Bình Chánh...

- Đồng Nai, Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Long Xuyên

- Giới thiệu, tư vấn để CHỐT SALE, bán các sản phẩm của công ty (Đồ Gia dụng Nhà bếp cao cấp, chăm sóc sức khỏe)

- Đảm bảo số lượng hàng hóa, hình ảnh trưng bày, bố trí, sắp xếp hàng hóa đẹp mắt tại điểm bán.

- Cập nhật thường xuyên thông tin về sản phẩm, kỹ năng tư vấn bán hàng, các chương trình khuyến mãi.

- Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức.

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (nữ), tuổi từ 20 - 33, sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng bán hàng (được đào tạo thêm).

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 4 triệu – 15 triệu/tháng.

- Thời gian làm việc theo ca theo từng cửa hàng

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH Sức khỏe

- Lương, thưởng hấp dẫn: theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua, sáng kiến cải tiến trong công việc.

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/ 4, 1/ 5, 2/ 9...

- Thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm.

- Thưởng đột xuất theo từng chương trình sự kiện chung của Tập đoàn

- Được tham gia du xuân, du lịch,nghỉ mát hàng năm ít nhất mỗi năm một lần.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm .

- Cơ hội thăng tiến cao. Được công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin