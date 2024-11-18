Tuyển Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, 19 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Các hoạt động phối hợp với hãng:

Tham gia đào tạo sản phẩm giải pháp của hãng. Cập nhật các chính sách, các hạng đối tác theo chương trình partner của hãng

Phối hợp với hãng để triển khai các hoạt động hỗ trợ bán hàng, tối đa các nguồn lực hỗ trợ của hãng (fund, voucher, training course, presales hỗ trợ dự án...) cho công ty.

Đối với nội bộ công ty

Phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo giải pháp của hãng cho các khối kinh doanh, kỹ thuật

Phổ biến các chương trình, chính sách, các đầu mối làm việc của hãng phù hợp với các bộ phận khác nhau của công ty.

Tổ chức các hoạt động marketing hỗ trợ bán giải pháp (workshop, webinar, profile, use case,...)

Hỗ trợ công ty trong việc các cơ hội bán hàng, chương trình rebate, claim fund cho công ty.

Phối hợp với HR, Sale, đội triển khai để thực hiện các hoạt động về xây dựng năng lực (thi chứng chỉ)

Tham gia hỗ trợ và điều phối trong quá trình làm việc giữa công ty và đối tác.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học, các ngành về Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành Xã hội, kinh tế... (hoặc ngành IT định hướng làm kinh doanh, MKT)

Nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt, yêu thích ngành kinh doanh, bán hàng, trade marketing

Yêu thích công việc ngoại giao

Có khả năng giao tiếp hiệu quả và xử lý các tình huống nhạy cảm về thời gian, áp lực cao với các đối tác quốc tế ở các múi giờ khác nhau

Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng Anh tốt: Toeic từ 750 trở lên, hoặc ielts 6.0 trở lên

Kỹ năng về Microsoft Office

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng/quản lý cộng đồng

Ưu tiên: Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Sale, Channel/Phát triển kênh bán hàng và làm việc với các đối tác công nghệ

Ưu tiên ứng viên đã làm việc ở các vị trí tương đương, có kinh nghiệm quản lý hãng như: Microsoft, Oracle, IBM, Google.... là 1 lợi thế.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh,

Lương tháng 13

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật

Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...

Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

Làm việc với tác đối tác lớn

Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cơ hội phát triển

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...

Làm việc trong lĩnh vực Banking cùng các chuyên gia trong và ngoài nước

Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn theo nhu cầu

Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này

Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc

Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

