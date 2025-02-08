Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, tòa MacPlaza, số 10 Trần Phú,Hà Nội

Phối hợp với GD/ Head để lên ý tưởng sản phẩm phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Team.

Tìm hiểu, phân tích kỹ sản phẩm dự định phát triển.

Xây dựng tầm nhìn của sản phẩm và đảm bảo toàn bộ Scrum team đều hiểu rõ tầm nhìn này.

Xây dựng lộ trình sản phẩm và kế hoạch phát hành, quản lý và giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến sản phẩm.

Liệt kê các tính năng mong muốn của sản phẩm vào Product Backlog

Đảm bảo Product Backlog luôn được minh bạch và rõ ràng với tất cả mọi người.

Giám sát và đánh giá từng giai đoạn phát triển của sản phẩm.

Vận hành Scrum team theo quy trình Agile và tham gia vào các sự kiện của Scrum

Chịu trách nhiệm đảm bảo kết quả, đưa ra quyết định và sắp xếp ưu tiên công việc cho Team Phát triển

Thu thập và phân tích các chỉ số, hành vi người dùng trong trò chơi, chỉ số marketing từ đó đưa ra các quyết định để nâng cấp sản phẩm hoặc đề xuất các dự án trò chơi mới.

Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc tại một trong những lĩnh vực game/IT/Ecomerce Product, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc và phát triển sản phẩm Global

Trên 1 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý team

Có kiến thức về các Framework: OKR, Agile/ Scrum,

Khả năng xây dựng chiến lược (Vision, RoadMap, Strategy)

Khả năng thích nghi và tối ưu hóa giá trị sản phẩm

Kiến thức về thị trường game mobile là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quy trình và nguyên tắc Agile/Scrum

Thành thạo Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng OKR team, thưởng lễ tết, chia sẻ lợi nhuận... mức thu nhập hàng năm dao động từ 18-20 tháng lương.

Cơ hội cùng làm việc với đội ngũ kỹ thuật xuất sắc để phát triển hệ thống cho hàng triệu người dùng.

Cơ hội giải quyết các nhiệm vụ đa dạng và có tính thách thức cao.

Môi trường làm việc rất cởi mở, thân thiện.

Mức lương cạnh tranh, điều chỉnh hàng năm.

Trang bị công cụ làm việc hiện đại, đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu công việc.

Thưởng cho các ngày nghỉ lễ, tết, quà sinh nhật.

Du lịch cùng công ty, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Teambuilding hàng quý...

CLB bóng bàn, bi-lac, Bi-a, bóng đá, liên quân, máu...

