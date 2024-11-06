Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Eurowindow Holding
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Tập đoàn Eurowindow Holding

Kiểm soát và báo cáo tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm soát và báo cáo tài chính Tại Tập đoàn Eurowindow Holding

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân sự Mảng tối ưu Thuế - Tài chính:
Rà soát, thẩm định số liệu ước KQKD định kỳ của các Công ty thành viên, hợp nhất số liệu ước KQKD theo khối, ngành, nhóm công ty,
Tham gia đề xuất, xây dựng, triển khai thực hiện, đánh giá rủi ro, hiệu quả và báo cáo tình hình thực hiện các cấu trúc tài chính, cấu trúc dòng tiền, cấu trúc bán hàng, cấu trúc thuế,
Lập kế hoạch đánh giá rủi ro định kỳ và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát các rủi ro tài chính.
Tham gia xử lý nghiệp vụ liên quan chuyển nhượng cổ phần, M&A, sáp nhập, chia tách,
Nhân sự Mảng Kế hoạch – Điều phối nguồn:
Lập kế hoạch/Dự phóng dòng tiền Tập đoàn theo các mảng kinh doanh, cho toàn bộ các công ty thành viên
Điều phối Tài chính giữa các đơn vị Thành viên
Lập báo cáo theo định kỳ (tuần/ tháng/ quý/ năm) tình hình Dòng tiền/điều chuyển vốn trong nội bộ tập đoàn đầy đủ và chính xác;
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Nhân sự Cấu trúc hồ sơ Thầu xây dựng:
Lên Phương án hồ sơ Thầu Xây dựng cơ bản theo nhu cầu Công ty, phù hợp với các quy định (Luật XD, BĐS...)
Lập báo cáo theo định kỳ (tuần/ tháng/ quý/ năm) tình hình Dòng tiền/Hồ sơ/Phương án... đầy đủ và chính xác;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính, Kế toán...
Có kinh nghiệm ít nhất 04 năm làm việc về nghiệp vụ Kế hoạch – Điều phối tài chính, Quản trị tài chính, Đầu tư, ... tại các các công ty tập đoàn lớn hoặc có kinh nghiệm làm kiểm toán big 4
Riêng Nhân sự cấu trúc hồ sơ thầu XD cần có chuyên môn về Xây dựng, hồ sơ thầu....
Có kiến thức về tài chính; nắm vững các quy định Pháp luật hiện hành và hoạt động quản lý, điều phối tài chính;
Ưu tiên UV có các chứng chỉ liên quan ACCA, CFA, CPA, CMA...

Tại Tập đoàn Eurowindow Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ;
12 ngày phép/năm
Khám sức khỏe định kỳ, Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, sinh nhật, tặng quà 8/3,20/10, 1/6, rằm trung thu...
Chế độ thăm quan, nghỉ mát, teambuilding
Chế độ thưởng các ngày lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Eurowindow Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Eurowindow Holding

Tập đoàn Eurowindow Holding

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Eurowindow Office Bulding, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

