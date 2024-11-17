Tuyển Tài chính CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PI GAMING
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4

- 6

- 8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện phân tích đánh giá các chỉ tiêu Tài chính của Công ty góp phần đưa ra kế hoạch hành động cụ thể để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Nghiên cứu thị trường Crypto để xác định các xu hướng đầu tư trên thị trường
Tham gia thực hiện và phối hợp lập kế hoạch ngân sách tài chính công ty, Dự Án
Phân tích, đánh giá hiệu quả phương án tài chính cho dự án kinh doanh
Chịu trách nhiệm lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp quản lý;
LẬP VÀ QUẢN TRỊ NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN/ CÔNG TY
Cập nhật và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính công ty, Dự Án
Đánh giá việc thực hiện kế hoạch ngân sách theo từng thời kỳ và đưa ra các đề xuất điều chỉnh phù hợp nhằm kịp thời đảm bảo đủ ngân sách cho hoạt động đầu tư và kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán. Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ ACCA/CFA/ CIMA
Đặc biệt thế mạnh về Finance Planning & Analysis.
Có từ 1 năm kinh nghiệm đầu tư trên thị trường Crypto và 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính (phân tích tài chính, kiểm soát rủi ro, kiểm soát chi phí...)
Có hiểu biết về Cryptocurrency/Blockchain
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các dự án Blockchain/Crypto
Chủ động, tự tin, giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt để làm việc với nhiều bên liên quan.
Khả năng làm việc độc lập, lập kế hoạch, báo cáo, trình bày
có kinh nghiệm triển khai, vận hành hệ thống ERP

Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: (tùy năng lực) + THƯỞNG sau khi kết thúc mỗi dự án.
Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần.
Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ"
Phụ cấp cơm trưa và phí gửi xe
BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.
Kết nối đồng nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm qua những buổi Seminar hằng tháng
Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc
Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PI GAMING

CÔNG TY TNHH PI GAMING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4-6-8 Clamette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

