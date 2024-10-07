Tuyển Chuyên Viên Telesale thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai tìm kiếm thông tin của khách hàng mục tiêu Liên hệ với khách hàng đã thu thập được qua điện thoại để duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có của công ty Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu Xây dựng kịch bản Telesale , lập kế hoạch giải quyết khó khăn trong quá trình Telesale Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng để khách hàng đồng ý chốt sale trong thời gian sớm Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần Các nhiệm vụ khác từ sự chỉ đạo của Ban Giám đốc. Công ty Startup, chưa yêu cầu về KPI, thời gian đầu chỉ có lương cứng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân sử dụng cho công việc (Công ty sẽ cấp Laptop sau 3 tháng làm việc) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực telesale, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục hoặc công nghệ. Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng và có khả năng thuyết phục khách hàng. Hiểu biết về quy trình bán hàng, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng. Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt. Tiếng Anh cơ bản, biết tiếng Trung là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Tri Thức Trong Tầm Tay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Trao đổi khi phỏng vấn Lương thử việc 100% Bảo hiểm sức khỏe Team building, Du lịch, Tiệc Công ty, Quà sinh nhật WFH 2 ngày/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Tri Thức Trong Tầm Tay

