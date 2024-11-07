Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Hồng Hà, 37 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

Tham gia sản xuất nội dung cho các sản phẩm truyền thông của Tập đoàn: Bài viết website, viết bài báo chí, bài phát biểu của lãnh đạo, các ấn phẩm truyền thông (brochure, flyer, sách, tạp chí v.v.), kịch bản sự kiện, kịch bản video truyền thông, nội dung bài viết fanpage; video truyền thông...:

Phụ trách tổ chức sự kiện: Xây dựng kế hoạch, điều phối và thực thi các chương trình sự kiện đối nội, đối ngoại của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp liên quan tới công việc tổ chức sự kiện

Truyền thông nội bộ: Tổ chức các hoạt động, phong trào nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn.

Quản lý các kênh truyền thông của Tập đoàn: website, mạng nội bộ, radio.

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Truyền thông, MKT, kinh tế hoặc các ngành chuyên môn liên quan.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông; Có kinh nghiệm về Marketing là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo phần mềm dựng và chỉnh sửa video thông dụng (Adobe Premiere/ Adobe After Effects / Final Cut Pro...); Biết thiết kế đồ họa là một lợi thế.

Chủ động, hợp tác, hòa đồng với tập thể, không ngại đi công tác.

Có kỹ năng làm việc nhóm ; Ham học hỏi, cầu tiến, có khả năng tự nghiên cứu và tự học; Có tinh thần cam kết, chịu trách nhiệm với kết quả công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường công ty tập đoàn đa ngành hàng đầu trong ngành xây dựng, thân thiện, chuyên nghiệp.

Thưởng 02 lần/năm (dựa trên đánh giá hiệu quả công việc), Thưởng lễ tết, theo dự án; Phụ cấp bù lạm phát hàng năm.

Được tham gia BHXH full lương và các chế độ khác theo luật.

Thăm khám sức khỏe định kỳ, Du lịch, team building hàng năm

Cung cấp cơm trưa tại văn phòng tập đoàn.

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc, văn phòng làm việc hạng A.

Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao các kỹ năng mềm và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation Pro Company

