Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Truyền thông nội bộ

Mức lương
15 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà Hồng Hà, 37 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm

Tham gia sản xuất nội dung cho các sản phẩm truyền thông của Tập đoàn: Bài viết website, viết bài báo chí, bài phát biểu của lãnh đạo, các ấn phẩm truyền thông (brochure, flyer, sách, tạp chí v.v.), kịch bản sự kiện, kịch bản video truyền thông, nội dung bài viết fanpage; video truyền thông...:
Phụ trách tổ chức sự kiện: Xây dựng kế hoạch, điều phối và thực thi các chương trình sự kiện đối nội, đối ngoại của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp liên quan tới công việc tổ chức sự kiện
Truyền thông nội bộ: Tổ chức các hoạt động, phong trào nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn.
Quản lý các kênh truyền thông của Tập đoàn: website, mạng nội bộ, radio.

Tốt nghiệp Đại học ngành Truyền thông, MKT, kinh tế hoặc các ngành chuyên môn liên quan.
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông; Có kinh nghiệm về Marketing là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo phần mềm dựng và chỉnh sửa video thông dụng (Adobe Premiere/ Adobe After Effects / Final Cut Pro...); Biết thiết kế đồ họa là một lợi thế.
Chủ động, hợp tác, hòa đồng với tập thể, không ngại đi công tác.
Có kỹ năng làm việc nhóm ; Ham học hỏi, cầu tiến, có khả năng tự nghiên cứu và tự học; Có tinh thần cam kết, chịu trách nhiệm với kết quả công việc

Môi trường công ty tập đoàn đa ngành hàng đầu trong ngành xây dựng, thân thiện, chuyên nghiệp.
Thưởng 02 lần/năm (dựa trên đánh giá hiệu quả công việc), Thưởng lễ tết, theo dự án; Phụ cấp bù lạm phát hàng năm.
Được tham gia BHXH full lương và các chế độ khác theo luật.
Thăm khám sức khỏe định kỳ, Du lịch, team building hàng năm
Cung cấp cơm trưa tại văn phòng tập đoàn.
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc, văn phòng làm việc hạng A.
Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao các kỹ năng mềm và chuyên môn.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEGONA
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEGONA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

