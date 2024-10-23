Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Manulife Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Manulife Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Kim Thành

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Là đại diện của Công ty BHNT Manulife Vietnam, có cơ hội làm việc với đối tác Ngân hàng VietinBank trên toàn quốc.
- Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu để tư vấn về sản phẩm, kế hoạch bảo hiểm Manulife, đảm bảo tính bảo mật thông tin của khách hàng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với cán bộ nhân viên Ngân hàng, hỗ trợ và phối hợp tổ chức các sự kiện thúc đẩy doanh số bảo hiểm tại đơn vị.
- Hoàn thành các quy trình hợp đồng, bàn giao hợp đồng cho khách hàng, thu phí bảo hiểm, thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm.
- Phối hợp với nhân viên Ngân hàng nhắc khách hàng duy trì đóng phí trong các năm tiếp theo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 20 – 35.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tư vấn/kinh doanh các ngành nghề. Ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Bảo hiểm, Tài chính – Ngân hàng, là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc với đối tác Ngân hàng VietinBank - Top 4 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam với mạng lưới hoạt động trên 155 chi nhánh, hơn 1.000 phòng giao dịch toàn quốc.
- Thu nhập hấp dẫn, bao gồm:
o Lương cố định hàng tháng: 6.000.000 - 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực)
o Thưởng hoa hồng theo doanh số: các khoản thưởng tháng + thưởng quý + thưởng hoa hồng năm 2 + thưởng nóng các chương trình thi đua đặc biệt + thưởng thâm niên công tác
- Chương trình Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe sau 2 tháng thử việc.
- Trợ cấp thai sản dành cho nữ.
- Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí Chuyên viên tư vấn bảo hiểm cấp cao (IS – PIS) và các vị trí Quản lí (SM - RSM), xét thăng tiến 6 tháng/lần dựa trên kết quả công việc.
- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm, nghiệp vụ tư vấn, kỹ năng mềm nâng cao.
- Cơ hội đi du lịch, hội nghị trong và ngoài nước khi đạt doanh số (Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Singapore, Dubai, Úc, ...).
- Được hưởng các chương trình ưu tiên dành cho Chuyên viên tư vấn bảo hiểm xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Công Ty TNHH Manulife Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 75 Hoàng Văn Thái, D.7, HCM, HN: 5 Fl, CMC Tower, Duy Tan Street | Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tu-van-bao-hiem-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-duong-job224640
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Sơn La Hải Dương Đà Nẵng Còn 75 ngày để ứng tuyển 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 196 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
11 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư HVAC TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Team Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Dương Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Dương CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM TẠI HẢI DƯƠNG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Dương TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 11 - 25 Triệu Công ty cổ phần Infor Việt Nam
11 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý chất lượng công trinh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC GIÁO DỤC VIP ENGLISH
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Dương CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH CTKF Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CTKF Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hải Dương Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 20 Triệu JobsGO Recruit
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH MTV TM & DV Thiết Bị Bầu Trời Xanh
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MT-CARE VIỆT NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm