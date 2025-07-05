Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

Quản lý, theo dõi nhập – xuất – tồn kho vật tư phục vụ thi công dự án.

Lập phiếu nhập, xuất kho và kiểm tra chứng từ theo quy trình nội bộ.

Báo cáo số liệu xuất nhập tồn kho theo yêu cầu của quản lý.

Đảm bảo vật tư được lưu trữ đúng quy cách, bảo quản an toàn, sắp xếp khoa học, gọn gàng.

Theo dõi tiến độ cung ứng vật tư, phối hợp hỗ trợ các đội thi công tại công trường.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, độ tuổi từ 25–40.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí thủ kho công trình/dự án xây dựng.

Biết sử dụng phần mềm quản lý kho, Excel cơ bản.

Siêng năng, trung thực, có trách nhiệm và có thể làm việc tại công trường.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản phục vụ cho công việc.

Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận, xứng đáng với năng lực

Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp… theo Luật Việt Nam.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam

