Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, theo dõi nhập – xuất – tồn kho vật tư phục vụ thi công dự án.
Lập phiếu nhập, xuất kho và kiểm tra chứng từ theo quy trình nội bộ.
Báo cáo số liệu xuất nhập tồn kho theo yêu cầu của quản lý.
Đảm bảo vật tư được lưu trữ đúng quy cách, bảo quản an toàn, sắp xếp khoa học, gọn gàng.
Theo dõi tiến độ cung ứng vật tư, phối hợp hỗ trợ các đội thi công tại công trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 25–40.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí thủ kho công trình/dự án xây dựng.
Biết sử dụng phần mềm quản lý kho, Excel cơ bản.
Siêng năng, trung thực, có trách nhiệm và có thể làm việc tại công trường.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản phục vụ cho công việc.

Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận, xứng đáng với năng lực
Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Đóng Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp… theo Luật Việt Nam.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

