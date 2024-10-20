Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Thời Trang Yody làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đánh giá và phân tích nguyên liệu phát triển để đưa xây dựng tiêu chuẩn phù hợp

- Đánh giá quy trình triển khai theo tiêu chuẩn của các bộ phận có liên quan

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn sản xuất của nguyên phụ liệu với nhà cung cấp, cập nhật và cải tiến bộ tiêu chuẩn hàng tháng, quý, năm

- Quản lý và phê duyệt chất lượng các mẫu phát triển và first bulk

- Tham gia đánh giá trực tiếp tiêu chuẩn của các nhà máy NPL để đưa ra phương án cải tiến giúp nâng chất lượng nguyên liệu sản xuất

- Chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn mà đội nhóm ban hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành về vải, sợi, dệt hóa chất,...

- Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung

- Có kinh nghiệm làm tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu sản xuất tại các nhà máy sản xuất vải

- Có tư duy, khả năng đọc hiểu các bộ tiêu chuẩn về vải

- Ưu tiên đã làm việc tại các vị trí QA hoặc đã từng làm tại phòng Lab các công ty sản xuất nhuộm

- Có khả năng đào tạo, hướng dẫn về tiêu chuẩn và phương pháp test

- Là người cầu tiến, integrity và trung thực

Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Thì Được Hưởng Những Gì

- Một môi trường làm việc năng động, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy văn hoá học tập

- Sự tin tưởng và trao quyền để bạn có thể tiếp xúc và giải quyết những thách thức thực tế đến từ thị trường

- Lộ trình phát triển sự nghiệp nhanh chóng với một mức lương cạnh tranh

- Thưởng cuối năm dựa theo kết quả kinh doanh

- Chính sách đặc biệt từ YODY (quà tết, ưu đãi mua hàng nội bộ...)

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Cấp nơi ở tại TP. Hải Dương, xe đưa đón trong ngày Hà Nội - Hải Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody

