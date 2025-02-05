Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Thời Trang Yody làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Vị trí Trưởng phòng Quản lý Chất lượng giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng. Vị trí này làm việc tại nhà máy hạnh phúc FGG - công ty con của YODY.

1. Triển khai, giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm

• Tổ chức thực hiện các công việc lập kế hoạch kiểm tra cho toàn bộ quá trình sản xuất, từ khâu chất lượng hàng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm xuất kho

2. Báo cáo và quản trị công việc

• Đo lường/báo cáo các chỉ số chất lượng trong sản xuất và đưa ra phân tích/hướng xử lý

• Đề xuất cách thức xử lý với ban giám đốc, khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm

3. Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên

• Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân viên dựa trên năng lực nền tảng và năng lực chuyên môn

• Tham gia các lớp đào tạo về năng lực lãnh đạo và năng lực quản lý

4. Thời gian làm việc: T2-T7 (7h30-17h30; Thứ 7 được về sớm 1 tiếng)